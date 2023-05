Ga mee op fotosafari met Natuurpunt De Vlasbek

Natuurpunt De Vlasbek is een vereniging met hart voor natuur en milieu, actief in Kuurne en Lendelede, waar zij ook zetelen in de milieuraad, gecoro, kleine reservaatjes beheren en wandelingen organiseren. Op zaterdag 3 juni om 9 uur organiseert Natuurpunt De Vlasbek een fotosafari in de Groene Long. Tijdens de maand juni staat het domein op zijn mooist, de ideale gelegenheid om unieke foto’s te maken.

Bij de leden van De Vlasbek zijn er heel wat amateurfotografen die graag tips uitwisselen in verband met natuurfotografie. Wellicht zullen er enkele nieuwe waarnemingen zijn en kan het lijstje met 900 soorten zo verder aangevuld worden. Afspraak aan ‘t Slot om 9 uur. Op woensdag 14 juni is er een avondwandeling in Sente om op een rustige ongedwongen manier de natuur, de trage wegen en het landschap in de regio te verkennen, en ondertussen bij te praten met andere natuurliefhebbers. Afspraak om 19.15 uur aan de kerk van Sente. Op zondag 18 juni om 12 uur is er de picknick in de Vlindertuin, vanaf 12 uur ‘s middags. Iedereen is welkom. Er zijn kinderactiviteiten en een geleide wandeling. Het wordt een gezellig samenzijn in een prachtige omgeving.

Kwetsbaar

“Het gaat goed met onze 900-soorten actie!” vertelt Jan Vanaverbeke, voorzitter van Natuurpunt De Vlasbek. “Ondertussen zijn al 135 waarnemers actief, en die zorgden met meer dan 3.600 waarnemingen al voor 725 soorten. Fantastisch, toch! Het leidt geen twijfel dat het einde nog niet in zicht is. De lente is bezig, de zomer is in aantocht: de gierzwaluwen vliegen weer krijsend over het centrum, de eerste juffers werden waargenomen en veel planten beginnen te bloeien. De natuur is nu echter ook kwetsbaar! We vragen daarom om in de natuurgebieden (Vlaspark, Groene Long, Heulebeekdomein) op de paden te blijven. Bepaalde plantjes zijn zeer kwetsbaar, en maken liever geen kennis met een voetafdruk. En kijk je ook eens buiten de natuurgebieden? Het is nu echt het ideale moment om in vergeten hoekjes of in je tuin eens goed rond te kijken, en je te laten verrassen door wat vliegt en kruipt en groeit en bloeit!” (ADM)

Info: jvanaverbeke@naturalsciences.be of 0494 35 90 94