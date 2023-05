Franky plaatst vangbak tegen Aziatische hoornaar

Franky Annys (Open VLD) stelt voor om het verdelgen van de gevaarlijke Aziatische hoornaar gratis te maken.

“Burgers die hun plicht doen om nesten te melden in het algemeen belang, moeten zelf de factuur van 72,60 euro betalen binnen onze brandweerzone. Daarom mijn vraag op de gemeenteraad voor het gratis bestrijden van nesten Aziatische hoornaar in de zone. Het is een exoot die verplicht moet bestreden worden.”

“Hij is bijzonder schadelijk voor de honingbijen en andere insecten. Zowel de gemeente als de hogere overheden hebben hierbij een zeer grote verantwoordelijkheid. De gemeente kan de inwoners informeren en moet ook meewerken aan de bestrijding. Omdat ik het belang van de bestrijding mee ondersteun, heb ikzelf ook al een vangbak geplaatst op mijn boerderij”, zegt gemeenteraadslid Franky Annys (Open VLD).

“Bovendien is onze zone volgens ons opzoekwerk ook bijzonder duur tegenover andere zones voor wat betreft wespenbestrijding. De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente in de brandweerzone, hij zal het op de agenda plaatsen en vragen om het voorstel goed te keuren. Indien dit niet lukt binnen de brandweerzone 1 vragen wij de tussenkomst van de gemeente Middelkerke.” De exotische wespensoort kwam bijna 20 jaar geleden Europa binnen via een Franse bonsaikwekerij en vermenigvuldigde zich explosief snel. Sinds zes jaar maakt het ook Vlaanderen onveilig. Het beestje dringt honingbijenkasten binnen en rooft volledige nesten leeg. Eén nest van de Aziatische hoornaar kan een 500-tal koninginnen voortbrengen en eet elk jaar ongeveer tien kilogram insecten. (PG)