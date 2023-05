Fontein Hulstplein in Tielt zit in een nieuw jasje

De centrale fontein op het Hulstplein zit in een nieuw jasje. Daardoor is de facelift van deze voor vele Tieltenaren vertrouwde plaats nagenoeg afgerond.

De rand van de fontein is afgewerkt met cortenstaal, hetzelfde materiaal dat ook gebruikt werd bij de nieuwe bloembakken van de stad. Nog nieuw is dat er negentien energiezuinige ledspots in de fontein verwerkt werden. Eerder werd het asfaltpad rondom de fontein opgebroken en vervangen door gazon. De heraanleg van het plein begon in 2021 met het snoeien van de oude haag.

Nieuw zitelement op komst

Vorig jaar kregen de monumentale knotlinden rondom het plein een gezondheidskuur, terwijl er toen ook waterdoorlatende paden werden aangelegd. Later komt er ook nog een nieuw zitelement op het plein. (SV)