FAVV ontdekt besmetting met vogelgriep bij zaak in waad- en watervogels in Beernem

Ter hoogte van het kanaal aan Sint-Joris in Beernem was deze morgen heel wat bedrijvigheid. De politie moest ter plaatse komen om een perimeter in te stellen terwijl het FAVV, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, een onderzoek voerde.

Daarbij werd duidelijk dat er vogelgriep van het type H5 vastgesteld is bij een vogelhandelaar in Beernem. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd. Er worden ook een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km rond de drie haarden ingesteld.

In deze beperkingszones worden extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven.

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.