Ezels Leila, Lola, Mia en Isidoor kunnen rekenen op de goede zorgen van hun 17 meters en peters

Vrijdagavond hebben de 17 meters en peters die zich vrijwillig aanboden bij de gemeente Kuurne om een oogje in het zeil te houden op de vier ezels die permanent verblijven in de Groene Long kennis kunnen maken met de dieren.

Door de aanstelling van deze meters en peters wil de gemeente alvast verwaarlozing van de dieren tegen gaan. “Wie zich engageert als meter of peter diende eerst een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen die hen het exclusieve recht geeft om de weide waarop de dieren zitten te betreden”, legt Jille Holvoet van de groendienst van de gemeente Kuurne uit.

Beurtrol

“De 17 meters en peters zullen via een beurtrol toezicht houden op de dieren. In de zomermaanden houdt dit in dat ze de dieren op regelmatige basis zullen voorzien van vers water, terwijl de meters en peters tijdens de wintermaanden de dieren zullen moeten bijvoederen. Daarnaast houden de aangestelde meters en peters ook zicht dat er geen vreemde voorwerpen zich bevinden in de weides waar de dieren verblijven.” Als dank wil de gemeente Kuurne jaarlijks een ezelsdrink voorzien voor de 17 vrijwilligers.

(BRU)