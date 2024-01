Ezels in de Groene Long kunnen tijdens koude weer rekenen op hun meters en peters

Ook de ezels uit de Groene Long in Kuurne ondervonden afgelopen week problemen door het koude weer. Hun beschikbare water durfde al eens dicht te vriezen. Gelukkig werden enige tijd geleden door de gemeente Kuurne 17 personen aangesteld die het meter- en peterschap over de dieren op zich namen.

De goede zorgen van deze meters en peters, die via een beurtrol de dieren in hun weide verzorgen, kwam ook deze week goed van pas. Er werd onder meer gezorgd dat hun drinkwater niet veranderde in een grote ijsklomp en de dieren werden regelmatig voorzien van vers hooi.

Dat de ezels uit de Groene Long een band hebben met hun meters en peters is alvast duidelijk, gezien de dieren hen al van ver herkennen en geduldig richting de voederkribbe trekken, wachtend op hun verse hooi. “Dringen om erbij te komen is echter niet nodig, gezien de ezels in de Groene Long goed opgevoed zijn”, lacht Fabienne Catteau, een van de aangestelde meters. “Net als bij mensen zijn er ezels die liever binnen eten, maar de levendige Layla geeft eerder de voorkeur aan de buitenlucht. Als dankzegging flapperen de dieren na hun maaltijd dan met hun oren, als een soort knipoog. Om alles soepel te laten verlopen, werd onderling een werkrooster opgesteld waarvan het merendeel van de plaatsen al is ingevuld.”

Zodra het gras opnieuw begint te groeien, zullen de meters en peters minder werk hebben. Maar nu, in deze koude periode, zullen ze nog even de handen vol hebben. Tot dan kunnen de ezels, Isidoor, Mia, Layla en Lola verder rekenen op hun meters en peters. (BRU)