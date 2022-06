Ezelinnetjes Lola, Mia en Leila worden door twintig meters en peters in de watten gelegd

Nadat vorig jaar merrie Zoya stierf kwam hengst Isidoor helemaal alleen op de weide te staan in de Groene Long. Om de eenzaamheid van Isidoor te doorbreken ging de gemeente Kuurne op zoek naar ezels om een nieuwe kudde te vormen.

Kuurne kreeg het mooie aanbod van drie ezelinnetjes van Filip Vantomme uit Meulebeke. Hij schonk ze aan de gemeente op voorwaarde dat ze alle drie samen konden blijven. Kuurne ging graag in op dit mooie aanbod en verhuisde op 6 mei de drie ezelinnetjes Lola, Mia en Leila naar Isidoor in de Groene Long. De omvang van de weides is immers perfect voor een kudde van vier ezels en er is tevens ook voldoende voedsel te vinden. Ook het open karakter van de weides wordt op die manier eveneens gewaarborgd.

Voor de verzorging van Lola, Mia en Leila ging Kuurne op zoek naar peters en meters om samen met de gemeente de zorg voor de ezels te dragen. De oproep die daarbij werd geplaatst werd zeer positief onthaald in de ezelsgemeente en een aantal dagen later waren er reeds meer dan 20 inzendingen van enthousiaste inwoners binnen. Op 22 juni werden alle peters en meters samen gebracht in de Groene Long en werd hen toelichting gegeven over de diverse dieren, de infrastructuur, de zorg en hun thuishaven.

Daarna werden er afspraken gemaakt wie wat op zich kan nemen. De peters en meters waren heel enthousiast en poseerden maar al te graag samen met de ezels. De peters en meters krijgen toegang tot de weides en de ezels en houden samen met de gemeente een oogje in het zeil. De communicatie zal voornamelijk via Whatsapp gebeuren. Op die manier is iedereen snel op de hoogte. Eén keer per jaar zal de gemeente ook de peters en meters samenbrengen om hen te bedanken tijdens een mini-editie van de ‘ezelsfeesten’. (BRU)