Extra speciale editie Week van het Bos: “Bosbeleving in de ruimste zin van het woord”

De Week van het Bos wordt dit jaar een extra speciale editie op verschillende locaties over meerdere dagen met duurzaamheid als rode draad. “We gaan voor bosbeleving in de ruimste zin van het woord, waar iedereen zijn wilde hart zal kunnen ophalen”, aldus de organisatoren. Het startweekend van de Week van het Bos vindt plaats in het Krommebeekbos.

Op zaterdagavond 7 oktober kan je je tijdens Cinema in het bos neervlijen op een dekentje om met de ondergaande zon in een uniek levend decor te genieten van de natuurdocumentaire Onze Natuur. Op zondag 8 oktober neem je een duik in het bos tijdens Bosbad. “Laat je helemaal onderdompelen in de weldaad van de natuur. Voor de vroege vogels zijn er initiaties yoga en mindfulness, in de namiddag staat plezier met het gezin centraal. Je sprokkelt er ideeën en inspiratie voor een groene en duurzame stad, terwijl er voor de kinderen heel wat animatie en interactieve spelletjes zijn.”

Voor elke tuin een boom

Tijdens het weekend van 14 en 15 oktober is het back to basics in het Bergmolenbos. Op zaterdag is er Bushcraft & Bivak. “Bushcraft verwijst naar een reeks vaardigheden waarmee je in de wildernis kan verblijven met respect voor de natuur. En om de ervaring compleet te maken, kan je er met je tent overnachten. Op zondag vieren we Oogst. Feest in de boomgaard. Een gezellige dag met lokale lekkernijen, livemuziek en tal van interessante organisaties die je meer leren over fruit, fruitbomen, honing en bijen.”

Er is in Vlaanderen weinig plaats voor de aanplant van nieuwe bossen, maar wel voor miljoenen bomen in tuinen. Volgens emeritus professor groenbeheer, natuurbeheer en ecologie Martin Hermy is er ‘een juiste boom voor elke tuin’. Tijdens de infosessie in Bar Giraf op maandag 9 oktober brengt hij er zijn inzichten. (RV)

Info en inschrijven op klimaatswitch.be.