Extra kerstbeleving in Zwin Natuur Park

In de kerstvakantie organiseert het Zwin Natuur Park extra beleving voor groot en klein. Alle activiteiten in het kader van winter in het Zwin zijn inbegrepen in het toegangsticket.

“Tijdens de kerstvakantie staan elke dag staan Zwingidsen klaar in het park om wandelaars informatie te geven over het voederen van vogels in de winter. Op verschillende uitkijkpunten zetten ze met telescopen de meest bijzondere vogels in het natuurgebied of op de broedeilanden in de kijker. Heel wat vogels komen in het Zwingebied overwinteren zoals kolganzen, smienten, wulpen, bonte strandlopers, velduilen…Aan de labohut laat de Zwingids je meekijken naar uitvergrootte zaden, veren, kleine dierenskeletten,… . Voor de kinderen organiseren we een boeiend kinderspel waarbij ze het juiste dier proberen te scoren bij het juiste spoor en daarnaast brengen we ook een boeiend kinderverhaal”, vertelt directeur Ina Dewasch.

Extra gezinswandelingen

“ Specifiek voor gezinnen met kinderen worden er extra gezinswandelingen ingepland van maandag tot en met donderdag telkens om 10.30 uur. De Zwingids geeft info op maat van de jongste bezoekers en zorgt voor een speelse toets. Thema van deze wandeling: van A tot Zwin! Kinderen gaan op zoek naar waarnemingen met alle letters van het alfabet. Na de gezinswandeling krijgen alle deelnemers soep aangeboden in ZwinbistroThe Shelter (inbegrepen in de ticketprijs). Wie wil deelnemen aan de winterwandeling moet op voorhand reserveren via zwin.be.

Veel watervogels

“Tijdens de koudste en donkerste dagen heeft het Zwin Natuur Park heel wat moois te bieden. Elke openingsdag tijdens de kerstvakantie, behalve op 31 december, is er om 14 uur een winterwandeling met focus op de wintervogels in het Zwin. De gids vertelt er alles over de vogels die de winter doorbrengen in het Zwin. Voor veel soorten watervogels is het Zwin een heel belangrijk, voedselrijk gebied. Honderden ganzen, eenden en steltlopers komen uit het Hoge Noorden naar hier afgezakt. In een sfeervol kader loodst een Zwingids je langs de mooiste plekjes van het natuurgebied. Achteraf opwarmen kan bij een kop warme chocolademelk of een dampende glühwein in Zwinbistro The Shelter (inbegrepen in de ticketprijs).”