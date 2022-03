Extra activiteiten tijdens paasvakantie in Zwin Natuur Park

Van zaterdag 2 april tot en met maandag 18 april organiseert het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist extra activiteiten naar aanleiding van de paasvakantie. Geen Pasen zonder paaseieren, daarom spelen eieren tijdens de vakantie ook een hoofdrol in het Zwin Natuur Park. Alle activiteiten van ‘Pasen in het Zwin’ zijn inbegrepen in de prijs van het toegangsticket.

Zwingidsen geven op verschillende plaatsen in het park, de kijkhut of kijkwand, de labohut en aan de Zwinvlakte, extra info aan de bezoekers over de fauna en flora van het natuurgebied. In de ringhut is er in de voormiddag een gediplomeerd vogelringer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) aan het werk. Hij ringt en weegt de trekvogels en geeft uitleg over het wetenschappelijk onderzoek van de vogeltrek. Een uitzonderlijke gelegenheid om dit soort onderzoek van dichtbij mee te volgen.

Paaszoektocht

In de tentoonstelling over de vogeltrek geeft er elke namiddag een gids uitleg over eieren: waarom de vele verschillende kleuren en vormen en leggen ze allemaal in mei een ei? Voor kinderen tot en met 12 jaar is er de paaszoektocht ‘ei in nesten’. Kinderen moeten verschillende vogels in het park zoeken en het juiste ei bij de juiste vogel plaatsen. Doen ze het goed, dan vinden ze de geheime code waarmee ze nadien een lekkere verrassing kunnen krijgen. In de boshut vertelt een Zwingids een mooi verhaal over Dikkopje en de rups. De kinderen gaan in het kijkcentrum ook zelf creatief aan de slag om mooie plantenlabels te maken.

Tijdens de paasvakantie kunnen bezoekers op dinsdag 5 en 12 april en donderdag 7 en 14 april, telkens om 10.30 uur, deelnemen aan een gezinswandeling met als thema ‘van A tot Zwin’. Deze wandeling is gericht op gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar. De Zwingids geeft info op maat van de jongste bezoekers en zorgt voor een speelse toets. Na de wandeling krijgen deelnemers soep aangeboden in Zwinbistro The Shelter.

Meer info op:www.zwin.be