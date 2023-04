Expo ‘to Bee or not to Bee’ in Veurne

Van 21 april tot 2 juni loopt in het Vaubanpark in Veurne een buitenexpo waar je kunt ontdekken waarom het belangrijk is om bijen te beschermen en hoe je hen kan helpen.

In de expo geven GoodPlanet en Aculea, (de wilde bijen en wespen werkgroep van Natuurpunt) bijen de hoofdrol. De foto’s op de panelen werden voornamelijk genomen door de Belgisch fotograaf en imker Dieter Telemans maar ook door specialisten van Aculea en door de bekende Franse fotograaf en cineast Yann Arthus-Bertrand.

Niet alleen honingbijen zijn belangrijk

In België zorgen 400 soorten wilde bijen voor de bestuiving. Wereldwijd zijn er zelfs 20.000 soorten. Een wondere wereld die dag in dag uit leven brengt in onze tuinen. Zwarte bijen, hommels, behangers-bijen, die hun nest ‘behangen’ met stukjes blad, metselbijen, die een nest maken van stenen en zelfs koekoeksbijen die hun eitjes leggen in het nest van andere bijen.

Een indrukwekkende diversiteit die een expo verdient nu het nog kan. Want het gaat niet goed met onze bijen. De expo brengt de mogelijke oorzaken van de huidige bijensterfte in beeld, zoals het verlies van biodiversiteit, de gevolgen van monocultuur en pesticiden.

Toch willen de initiatiefnemers een positief verhaal brengen door te tonen dat oplossingen bestaan en soms verrassend eenvoudig zijn. Prachtige beelden en inspirerende getuigenissen doen je inzien dat iedereen de bijen kan helpen. Op 1 mei is er een speciaal programma uitgewerkt met een doe-boekje. Er is een verteltheater over bijen, een bijengolf en stuifmeelspel, een bijenspringkasteel uitleg door imkers en nog veel meer. Bij Visit Veurne kan je een gratis doe-boekje afhalen en samen met de kinderen aan de slag gaan.

De expo loopt van 21 april tot 2 juni in het Vaubanpark in Veurne. (José Tyteca)