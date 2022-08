Explosie van Aziatische hoornaars deze zomer: waarschijnlijk meer dan dubbel zoveel nesten als vorig jaar

Tot nu toe werden in onze provincie al 124 nesten van Aziatische hoornaars gevonden en vernietigd. Ter vergelijking: vorig jaar stond de teller op het einde van het seizoen op slechts 86 nesten. “We zijn nog maar halfweg de zomer en dat cijfer is al bijna verdubbeld. Ik gok dat we tegen begin december zeker aan 200 nesten gaan zitten”, aldus Dominique Soete van de vrijwilligerswerking Vespawatchers.

Aziatische hoornaars zijn een uitheemse wespensoort die de biodiversiteit onder de insecten ernstig bedreigt. Ze zijn groter dan onze gewone wespen, waardoor ze het aandurven om tal van andere nuttige beestjes aan te vallen. Vooral honingbijen is het vaakst slachtoffer van de invasieve wespensoort.

Te zachte winter

Niet de warme zomer, maar de extreem zachte winter is de reden voor de opmars van deze wespen. “Van december tot maart gaan de koninginnen in winterslaap. Een koude en natte winter overleven ze meestal niet. Maar dit jaar was dat allesbehalve het geval. Normaal kunnen we dan nog rekenen op aprilse buien, maar ook het voorjaar was in 2022 opmerkelijk droog en warm”, legt Dominique uit.

“Normaal gezien overleeft 10 procent van de Aziatische hoornaars de winter, dit jaar is dat maal drie”

Normaal gezien overleeft 10 procent van de Aziatische hoornaars de winter, nu ligt dat aandeel naar schatting op 30 procent. “Al die koninginnen hebben dit voorjaar nieuwe nesten kunnen stichten. Voor mensen zijn ze minder hinderlijk. Op terrasjes zal je ze niet vaak vinden in de buurt van een glas frisdrank, maar wel op een frisse Duvel of glas rode wijn. Zo proberen we ze ook te lokken, met alcohol”, klinkt het.

Grote kolonies

De wespen worden gelokt met een wiekpot, die meestal een vloeistof bevat met dezelfde bestandsdelen van een glas alcohol. © Dominique Soete

Gisteren werd in Roeselare aan het gebouw van De Mandel nog een nest verwijderd: “Het grootste dat ik zelf ooit heb gezien. Naast de koningin zaten er 633 werksters in het nest. Toch kan het nog groter, in een nest van een meter groot kun je tot 2.000 Aziatische hoornaars aantreffen.”

In Roeselare ging het over een primair nest, de eerste locatie van de kolonie. Daaruit vertrekt de koningin vaak in de zomer op in boomtoppen een secundair nest te creëren.

Vrijwilligers nodig

Het verdelgen van deze nesten is elk jaar een beetje een race tegen de klok. “Elk nest dat niet kan worden opgespoord voor december zorgt in het komende voorjaar voor drie tot vijf nieuwe nesten. Nefast voor het ecosysteem van de insecten dus. Sowieso gok ik dat we tegen het eind van het wespenseizoen tegen de 200 nesten in West-Vlaanderen zullen verwijderd hebben, vorig jaar waren dat er slechts 86”, aldus Dominique.

“Elk nest dat niet kan worden opgespoord voor december zorgt in het komende voorjaar voor drie tot vijf nieuwe nesten”

“Daarom vragen we dat iedereen het zo snel meldt wanneer ze een Aziatische hoornaar opmerken, dat kan via de website van Vespa Watch. Een nest mag je zeker nooit zelf aanpakken, want deze wespensoort reageert zeer agressief. Tot slot zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen om nesten op te sporen, zij kunnen zich ook via onze Facebookpagina melden.”