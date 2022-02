Expeditie Natuurpunt zamelt geld in voor natuurgebied De Vijfwegenpoel

Griet Vanoverschelde, Celine Tanghe, Flore Tanghe en Carol Vermaut nemen op 25 en 26 juni onder de welluidende naam ‘De Trappel Trienen’ deel aan Expeditie Natuurpunt. Bedoeling van hun deelname aan de tweedaagse natuurwandeling is geld inzamelen voor De Vijfwegenpoel, een natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt Groot-Staden.

De dames die deel uitmaken van de Trappel Trienen zijn alle vier lid van Natuurpunt. “Celine en ik wonen in Staden”, vertelt Griet Vanoverschelde. “Flore, de zus van Celine, heeft haar thuishaven in Gent, terwijl Carol haar thuisbasis in Zwevezele heeft.”

De vier Trappel Trienen beslisten onder impuls van Griet om deel te nemen aan Expeditie Natuurpunt. “Expeditie Natuurpunt vindt op 25 en 26 juni plaats”, legt Celine Tanghe uit. Tijdens de tweedaagse trek je met een vier man sterk team door de natuur. De deelnemende teams kunnen dat per kajak of per fiets of te voet doen. Wij beslisten om voor wandelen te gaan. Onze deelname kwam er doordat Griet een moeilijk jaar achter de rug heeft.”

Nood aan uitdaging

“Ik had nood aan een uitdaging”, pikt Griet in. “Ik had al een en ander over Expeditie Natuurpunt gelezen, maar dacht dat ik niemand zou vinden om samen deel te nemen. Toen ik er uiteindelijk Celine over aansprak, bleek ze onmiddellijk bereid om mee te doen.” Ook de rest van het team werd vlotjes gevonden.

Vooraleer te mogen deelnemen aan Expeditie Natuurpunt dient elk team een minimumbedrag van 1.500 euro bijeen te brengen. Dat bedrag gaat integraal naar een natuurgebied. “Wij kozen voor De Vijfwegenpoel op het gehucht De Vijfwegen”, weet Griet. “Dat natuurgebied is een van de mooiste plekjes in Staden. Het perceel van zowat één hectare was de eerste aankoop ooit van Natuurpunt Mandelstreke en wordt beheerd door Natuurpunt Groot-Staden. De poel doet al jaren dienst als leefgebied en broedplaats voor amfibieën.”

“Met onze deelname willen we geld inzamelen dat naar het beheer van het gebied zal gaan. Zo kunnen er extra aanplantingen komen, kan er gemaaid worden en kan er eventueel een derde poel gegraven worden. Ultieme droom van Natuurpunt Groot-Staden is een ecologische groene verbinding met het nabijgelegen Vrijbos te creëren wat een fantastische opsteker zou zijn voor de diversiteit in de streek.”

De 1.500 euro hopen de dames bijeen te krijgen via een aantal acties. “Zo proberen we Terrestbier aan de man te brengen”, vertelt Celine. “Het biertje wordt in Houthulst gebrouwd door landbouwer Johan Van der Bauwhede en diens dochter Valerie. Gerst en hop worden geteeld op de rug van de Terrestheuvel. Na de oogst worden die producten verwerkt in de hoevebrouwerij. Tussenschakels komen er niet aan te pas. De korte keten wordt afgesloten door de rechtstreekse verkoop aan consumenten, retail en horeca.”

“We verkopen het biertje tijdens activiteiten van Natuurpunt, via Facebook en indien nodig deur-aan-deur. We hebben immers 1.800 flesjes in voorraad. Verder verkopen we ook nest- en vlinderkastjes en rekenen we op sponsoring.”

Graag meer dan 1.500 euro

“We hopen in ieder geval meer geld bijeen te krijgen dan het vereiste minimum van 1.500 euro”, gaat Griet verder. “Onze tweedaagse expeditie vindt op zaterdag 25 en zondag 26 juni plaats. We haspelen in twee dagen 66 kilometer af. Op zaterdag starten we in Meerhout en stappen we naar Heusden-Zolder. Van daaruit trekken we op dag twee naar Diepenbeek.”

(CB)