Europees project onderzoekt mee het effect van natuurlijke duinen als eerste bescherming tegen een stijgende zeespiegel

Op verschillende plaatsen aan de kust werden de voorbije jaren nieuwe duinen aangeplant voor de zeedijk. Bij het ‘duin voor dijk’-principe fungeren natuurlijke duinen als eerste beschermingslinie. Er werd met DuneFront nu een samenwerkingsproject opgericht binnen Europa om de implementatie te bevorderen. Er komt alvast een nieuw proefproject in De Panne.

De versnelling van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel confronteren kustgebieden met ongekende bedreigingen. De voorbije jaren werd gezocht naar nieuwe methoden om de kust ook in de toekomst te beschermen. Daarbij werden al enkele experimenten opgezet met de ‘duin voor dijk’-oplossing. Het principe erachter is eenvoudig maar effectief. Natuurlijke duinen fungeren als eerste beschermingslinie door de energie van stormvloeden en hoge waterstanden en golven op te vangen. Achter deze duinen bieden al bestaande dijken extra bescherming, zodat zelfs tijdens extreme weersomstandigheden de binnendijkse gebieden veilig blijven. Deze methode wint aan populariteit in Europa. DuneFront, een recent gelanceerd Europees onderzoeksproject, loopt voorop in het uitbreiden van het gebruik van natuurgebaseerde kustbeschermingsmaatregelen in Europa en daarbuiten.

In ons land lopen er al enkele ‘duin voor dijk’-proefprojecten. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) startte in het voorjaar van 2021 samen met de stad Oostende met de aanleg van een ‘duin voor dijk’ in Raversijde. Over een lengte van 750 meter plantte MDK voor de dijk verschillende zones met rijshouthagen en helmgras, telkens met een andere opstelling. Aan de hand van hypergevoelige meetapparatuur kan nagegaan worden in welke mate de duinenstrook zand kan opvangen en wat de ideale aanlegmethode voor zo’n duin is.

Middelkerke

Even verderop op het strand staat een betonnen constructie: een kunstmatige testdijk van 20 bij 20 meter. Vanop deze “onderzoeksdijk Raversijde” kunnen onderzoekers de impact van golven tijdens een ontwerpstorm op de zeedijk bestuderen.

Ook in Middelkerke-Westende loopt er een proefproject. De zeedijk van Middelkerke is de langste van de kust en op sommige plaatsen kwetsbaar bij zware storm. Samen met de gemeente Middelkerke ging MDK op zoek naar een oplossing waarbij kustbescherming en kustbeleving hand in hand gaan. In plaats van een traditionele harde renovatie met beton en andere harde structuren werd ingezet op een groene grasdijk in de residentiële zones en een golfdempende uitbouw in de centrumzones.

Erosie

In het kader van DuneFront zal MDK de verzamelde kennis over hybride ‘duin voor dijk’-systemen omzetten in een nieuw proefproject in De Panne. Dit proefproject situeert zich ter hoogte van de bestaande betonnen duinvoetbescherming die momenteel erosie verhindert van de duinengordel tussen het Westerpunt en de Royal Sand Yacht Club in De Panne en op termijn gerenoveerd moet worden. Door de uitvoering van enkele proefvakken op deze betonnen dijkbekleding, wensen MDK en de DuneFront-partners de natuurlijke veerkracht van deze zone te stimuleren en voldoende erosiebescherming te voorzien. Monitoring en evaluatie van dit proefproject zal kennis opleveren om de hybride ‘duin voor dijk’-systemen van de toekomst vorm te geven.

“Het doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe modellen en strategieën voor de integratie van natuurlijke en technische maatregelen, met de focus op het creëren van veerkrachtige kustlijnen die zich kunnen aanpassen aan de zeespiegelstijging en tegelijkertijd de lokale biodiversiteit versterken. Door te experimenteren met innovatieve ontwerpen en materialen hoopt DuneFront het gebruik van natuurgebaseerde kustbeschermingsmaatregelen in Europa en daarbuiten uit te breiden”, zegt Projectleider van DuneFront, Prof. Dr. Dries Bonte (Universiteit Gent, België).