Ernstige olievervuiling in de Brugse Ringvaart

Er is een ernstige olievervuiling vastgesteld in de Brugse Ringvaart, tussen de Gentpoort en de Dampoort. Het scheepvaartverkeer ligt momentel stil, de Scheepvaartpolitie onderzoekt de oorzaak van de verontreiniging. Ondertussen doen de brandweer en de Stad Brugge er alles aan om de zwemzone aan de Coupure voor de komende zomer te vrijwaren.

Wat de oorzaak van de olievervuiling is, weet de Brugse schepen voor Leefmilieu Franky Demon (CD&V) niet. “Voorlopig gaan we ervan uit dat het accidenteel is, dat er niemand doelbewust olie geloosd heeft. Het gaat om een ernstige vervuiling, er is veel geurhinder in de omgeving.”

Onderzoek

“De federale overheid – de scheepvaartpolitie – is gestart met een onderzoek. De komende dagen moet er meer duidelijkheid komen over de oorzaak van de vervuiling. Hoe dan ook, er varen tot zaterdagmorgren geen binnenschepen op de Brugse ringvaart om verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Het oliespoor heeft zich van de Dampoort naar de Gentpoort uitgebreid. De jachthaven van de Coupure is voorlopig oké, net als de toevoer van het kanaalwater naar de reitjes.”

De olie in de Brugse Ringvaart veroorzaakt ook geurhinder.

“Gezien de ernst van de situatie zal de olievervuiling moeten bestreden worden. De Civiele Bescherming is hiervoor onderweg. De brandweer heeft een absorberende wand geplaatst, zodat de olie de Coupure niet kan binnendringen. Want dat zou nefast zijn voor onze uitgebreide zwemzone die we deze zomer op die plek inrichten.”

Niet in de reien

“De vervuiling is donderdagavond vastgesteld, maar was op vrijdagmorgen al wat minder erg: nog heel geconcentreerd aan de Dampoort, een kleine verontreiniging ter hoogte van de Katelijnepoort. Er zijn kleine olievlekken aan de sasdeuren van de reien, maar gelukkig niet in de reien”, aldus Franky Demon.

Burgemeester Dirk De fauw stelt: “De brandweer coördineert de aanpak van de verontreiniging in nauw overleg met de Vlaamse Waterweg. Het scheepvaartverkeer zal nog tot minstens na de middag gestremd zijn.

“Donderdag rond 17 uur kwam de melding binnen bij onze diensten. De Vlaamse Waterweg, civiele bescherming en brandweer kwamen onmiddellijk ter plaatse. Rond 20 uur is de wind wat gedraaid en is er verontreiniging binnengekomen in Coupure. De brandweer legde daarop twee dammen aan om verdere verontreiniging tegen te gaan en de zwemzone in de Coupure te beschermen.”

Geen acuut risico

Na een nieuwe evaluatie deze ochtend koos de brandweer ervoor het water af te trekken richting zee en tegen te houden aan de Dampoort. Daar wordt het water gezuiverd door Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen.

“De verontreiniging gaat gepaard met geurhinder, maar er is geen acuut risico voor de bevolking. Het scheepvaartverkeer zal vermoedelijk nog gestremd blijven tot minstens na de middag”, aldus Dirk De fauw..