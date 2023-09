Erfenis zorgt dat asiel in Komen nieuwe hondenhokken heeft

Een opendeurdag maar dan met een twist. Tijdens het evenement van SPA Comines, het Komense dierenasiel, werden de gloednieuwe hondenhokken aan het grote publiek voorgesteld. Een indrukwekkende renovatie die enkel tot stand kon komen dankzij een erfenis.

“Enkele jaren geleden kregen we bericht dat we een stevige erfenis in ontvangst mochten nemen”, horen we van Xyu Chu. De voorzitster van het dierenasiel wil niet in details treden naar de omvang van het bedrag. “Toch werden we in staat gesteld om de volledige opvang van onze honden onder handen te nemen. Ieder hok beschikt nu over een eigen grasplein waar de honden kunnen ravotten en alle hokken zijn ook visueel gescheiden van elkaar. Hiermee onderscheiden we ons van de andere opvangcentra uit de regio en daar zijn we trots op.”

SPA Comines beschikt ook, als een van de weinigen uit de streek, over een opvangvijver voor schildpadden, een opvangweide voor geitjes en zelfs een speciale zone voor kippen en ganzen.