Enorme bijenzwerm strijkt neer in fietsmandje van Christa (57) op Torhoutse Markt

Christa Loose had zich amper vijf minuten neergevlijd op een terras op de Torhoutse Markt toen een zwerm bijen neerstreek op het mandje van haar fiets. Een imker moest ter plaatse komen om de diertjes te vangen en een nieuw onderkomen te geven. “Op mijn werk noemen ze mij al de bijenkoningin”, lacht Christa.

Woensdagnamiddag rond 15.30 uur fietste Christa (57) naar brasserie De Beiaard op de Torhoutse Markt. Ze plaatste haar fiets aan de kant en ging op het terras van de horecazaak zitten.

Oorverdovend gezoem

Maar nog geen vijf minuten later werd ze opgeschrikt door een oorverdovend gezoem en tot haar grote verbazing streek een enorme zwerm bijen neer op het mandje van haar fiets.

“Het was spectaculair om te zien”, doet Christa het verhaal. “Heel veel mensen kwamen een kijkje nemen en haalden hun smartphone boven om te filmen en foto’s te nemen.”

Balpen

Waarom de diertjes haar fiets uitkozen, weet Christa niet. “Er zat in dat tasje enkel een balpen”, haalt ze de schouders op. “En er heeft nooit frisdrank in gezeten. Misschien viel er wel ergens stuifmeel op?”

Of ze schrik had? “Helemaal niet”, lacht ze. “Als je bijen met rust laat, prikken die niet.”

“De koningin moet zich per toeval daar hebben neergezet. De rest volgt dan automatisch” – stadsimker Johan Dejonckheere

Stadsimker Johan Dejonckheere kwam ter plaatse om de diertjes te vangen. “Ik schat dat er 20.000 bijen rond die fiets cirkelden”, zegt hij. “Dat is nog geen al te grote zwerm zelfs. Het gaat om de helft van een nest en dat kan tot wel 60.000 bijen bevatten.”

“De helft zwermt uit met de oude koningin om een nieuwe stek te vinden. Dat is op zich niet uitzonderlijk, maar de plaats die ze hier kozen, is dat natuurlijk wel. De koningin moet zich per toeval daar hebben neergezet. De rest volgt dan automatisch.”

Bijenkoningin

Na enkele minuten schudden viel de koningin uit de fietstas in de mand van Johan en een halfuurtje later had hij alle diertjes gevangen. Die kregen een nieuw onderkomen in de bijenkast op het stadskantoor.

“Uiteindelijk kon ik toch nog genieten van mijn drankje”, zegt Rita, die onderhoudsmedewerker is in de Vives-hogeschool in Torhout. “Daar noemen ze mij al de bijenkoningin.” (lacht) (AFr)