Enkele maanden geleden zaten er zeker nog 40 katjes, nu lijken ze verdwenen: Buurt vreest kattenhater

Er wordt gevreesd dat een kattenhater katten vergiftigt in de Zandputstraat in Menen. Annemie Messelis van vzw Katimoe steriliseerde er de afgelopen twee jaar zo’n 40 katten, nu zijn er geen meer te bespeuren. Deze week werd daarenboven een dode kat gevonden. “Hopen dat het stopt.”

Het was al een eindje dat mensen ongerust waren in de Zandputstraat in Menen. Een dood zwart katje wakkert de angst voor een kattenhater nu nog meer aan. Werd de poes vergiftigd? “Onderzoek kost al snel enkele honderden euro’s. Bovendien is het katje al begraven door degenen die het vonden”, meent Annemie Messelis.

Zij baat een kattenopvangcentrum uit op het Onderwijsplein, iets verderop. Met honderd procent zekerheid kan ze niet zeggen dat er gif in het spel is, maar de kans is volgens haar erg groot. Annemie werkt samen met de stad Menen in het sterilisatiebeleid. “We vangen wilde katten en zorgen dat ze gesteriliseerd worden om zo de aantallen in te perken”, legt ze uit.

Ook in de Zandputstraat is ze actief. “Het is een buurt met veel zwerfkatten, mede doordat het oude kerkhof er ligt. Zo’n twee jaar geleden hebben we er 15 katten gesteriliseerd, daarna volgden er nog zo’n 25. Dus er zitten zeker zo’n 40 katten”, weet Annemie.

Allemaal weg?

Maar die blijken er nu dus niet meer te zitten. “Het is al een eindje dat mensen veel minder katten zien. Dat ze plots weg zouden zijn lijkt me vreemd. En dan was er het dode katje. Het kan geen toeval zijn.”

Naar de politie of de stad stappen, dat willen ze nu niet doen. “Het is moeilijk om te bewijzen wie er achter zou zitten. We willen onze vermoedens wel kenbaar maken, onder meer via de sociale media. In het verleden bewees die strategie al zijn nut. Nu hopen dat het ook stopt”, besluit Annemie. (JD)