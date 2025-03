Eneco Clean Beach Cup lanceert nieuwe sport ‘durfen’ in Blankenberge

Blankenberge wordt net als twee jaar geleden de hoofdlocatie van de zestiende Eneco Clean Beach Cup op zondag 23 maart. De organisatie pakt dit jaar uit met een ludieke primeur: het Open Belgisch Kampioenschap ‘durfing’. Dat staat voor rodeogewijs surfen op een zee van plastic afval – ‘durfen’ is een samentrekking van ‘dirt’ en ‘surfen’.

Vanop een surfsimulator op het strand die vol plastic afval ligt, kun je letterlijk surfen door een plastic soep. “Content creator Arno The Kid, momenteel te zien in het VTM-programma Kung Fu Helden en altijd in voor een sportieve uitdaging, komt voortonen hoe het moet. Wie zijn record wil verbeteren, moet dus op 23 maart zeker naar Blankenberge afzakken”, zegt Sven Fransen, bezieler van de Eneco Clean Beach Cup. Ook dit jaar weer worden er die eerste zondag van de lente duizenden vrijwilligers verwacht aan de kust. Het startschot wordt om 13 uur gegeven aan de Beachclub, waar ook heel wat animatie gepland staat. Studio Brussel zal er live verslag uitbrengen.

“Fier dat we met onze badstad alweer aandacht kunnen generen voor het belang van nette stranden. Als we zo veel afval en plastic vinden, lijkt het soms alsof mensen vergeten dat dit onze natuur is en wij hier zelf ook leven. Het is dus belangrijk en tegelijk ook hartverwarmend om te zien dat de Eneco Clean Beach Cup zoveel mensen in beweging krijgt”, zegt burgemeester Björn Prasse. Behalve in Blankenberge kun je ook nog op zestien andere locaties – van Cadzand tot De Panne – mee vuilnis rapen. Registreer je deelname op enecocleanbeachcup.eu. (foto GF)