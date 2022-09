En toen was er licht: Eindelijk (nachtdiervriendelijke) verlichting langs 3,6 kilometer jaagpad in Menen

Bloed, zweet, tranen én heel veel tijd heeft het gevergd, maar eindelijk is ook het jaagpad langs de Leie in Menen verlicht. Het 3,6 kilometer lang traject was de missing link langs de rivier in onze regio. Fluvius investeerde 400.000 euro in 117 diervriendelijke armaturen.

Ziet hij de lichtjes langs de Leie, dan gaat zijn hart wat sneller slaan. En of schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (Vooruit) tevreden was. Al om 4.45 uur woensdagmorgen trommelde hij zijn collega’s op voor een toch wel historisch moment.

Ook langs het jaagpad langs de Leie in Menen is er nu aan de vooravond van de eerste schooldag namelijk verlichting. Het was al jaren dat wandelaars, joggers en fietsers schreeuwen om een oplossing. Toch komt die er nu pas. Omdat er veel actoren een rol in speelden – de Vlaamse Waterweg, elektriciteitsnetbeheerder Fluvius maar ook natuurverenigingen die vreesden dat het licht de fauna parten zou spelen.

Een compromis werd gevonden en na een vertraging door leveringsproblemen is nu toch het hele traject langs de Leie in onze regio verlicht. “De 3,6 kilometer was de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. Met de komst van de fietsersbrug was het een noodzaak om dat op te lossen en daarom hebben we er zo’n 4 jaar terug onze tanden in gezet”, aldus schepen Roose.

Bijzonder regime

Vier jaar en dat was niet alleen om alle actoren op dezelfde lijn te krijgen. Ook om te kijken welk type verlichting er geplaatst zou worden. Want daar moest over nagedacht worden. “Zo kozen we voor lantaarnpalen van vier meter hoog – net onder de kruinhoogte van de bomen – met een amberkleurig licht om de nachtdieren zoals vleermuizen zo min mogelijk te storen. Het licht is ook enkel gericht op het rijvak, en dus niet op de berm.”

Elke ledverlichtingspaal kan afzonderlijk bediend worden. Zo wordt er nu gewerkt met een strikt brandregime. “Van zonsondergang tot 20 uur en van 6.30 uur tot zonsopgang brandt het licht op volle kracht. Van 20 tot 23 uur en van 5 uur tot 6.30 uur is dat op 66 procent”, klinkt het. “We kunnen het licht ook zo regelen dat het niet brandt – bijvoorbeeld voor de Nacht van de Duisternis – of net wel brandt, bijvoorbeeld in een feestweekend.”

Het gaat om 117 lichtarmaturen, van de brug tussen Lauwe en Wevelgem tot aan de plaats waar het Barakkenpark komt. Daar komt later nog verlichting. De investering van 400.000 euro is voor Fluvius. Menen hanteert namelijk het principe van licht als service en betaalt dus jaarlijks een som voor het gebruik van de verlichting. (JD)