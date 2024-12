“Elke wenskaart is uniek”: deze VIVES-studenten lanceren met Berry Wishes wenskaarten op basis van bessenpulp

Zeven studenten van Agro -en biotechnologie aan VIVES in Roeselare lanceerden Berry Wishes. Hiermee zetten ze een duurzaam concept op poten, waarbij perspulp van blauwe bessen en oud papier tot kerstkaartjes omgetoverd worden.

De zeven studenten zijn Valentine Rosseel (Poperinge), Elien Bogaert (De Pinte), Phoebe Mastin (Mont de L’Enclus), Jennifer Ameye (Kachtem), Jana Dewilde (Deinze), Emeline Pollet (Zwevegem) en Kobe Deceuninck (Brugge). “Het project startte vorig jaar en loopt nu op zijn einde”, vertelt Elien Bogaert (21), wiens ouders een landbouwbedrijf hebben. “Het is een groep met studenten uit de verschillende afstudeerrichtingen binnen onze opleiding: landbouw, agro-industrie en dierenzorg. Met de perspulp van blauwe bessen – een bijproduct van de persing – wordt nog niet veel gedaan op een duurzame manier. Meestal belandt het gewoon op de afvalberg. Na enkele brainstormsessies kwam het idee om wenskaarten te maken op basis van deze perspulp en oud papier.

Zo zien de kaartjes van Berry Wishes er uit. (gf)

“We kozen voor de toepasselijke naam Berry Wishes. De perspulp komt van het Wielsbeekse bedrijf O’Bio en het oud papier komt van onze school VIVES. We mengden de bessenpulp en vormden, droogden en bedrukten de kaarten zelf. Elk stuk is uniek en 100 procent afbreekbaar. Dankzij de pulp krijgt de kaart een subtiele kleur.”

Op de kerstmarkt

Op zondag 15 december staat Berry Wishes op de kerstmarkt in Roeselare. Een kaart kost drie euro. “Het zijn zowel verjaardags- als kerstkaarten. Naast de kerstmarkt kan je ons bereiken via Facebook, Instagram en e-mail. We zijn tevreden met de verkoop en als je nog een origineel kaartje wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren. Om dit project helemaal af te sluiten moeten we later nog een presentatie geven op school in het Engels”, geeft Elien nog mee.