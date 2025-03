Eerste Stadense egelstraat is er: “Veiligheid van egels verbeteren”

In de Brabandstraat in Oostnieuwkerke werd de eerste egelstraat officieel ingehuldigd. “In 2021-2022 sloot de gemeente zich aan bij het project egelstraat van Natuurpunt”, vertelt Filip Moerman van Natuurpunt Groot-Staden. “Het project wil de veiligheid van egels verbeteren. Er werd ook een oproep gelanceerd voor de realisatie van egelstraten.” Pas nu werd er een eerste egelstraat gerealiseerd.

Kleine openingen

De eerste egelstraat kwam er onder impuls van Ariane Bouckaert en een deel buren uit de Brabandstraat. “We merken regelmatig egels op in onze buurt”, legt Ariane Bouckaert uit. “Vorige zomer was er zelfs eentje die bijna alle buren kenden, maar helaas werd het diertje in september hier in de straat doodgereden.” Dat betekende meteen de aanzet voor de aanleg van de eerste egelstraat in de gemeente. Ariane nam daartoe contact op met Natuurpunt Groot-Staden. “We zijn Ariane heel dankbaar dat ze ons contacteerde”, aldus Filip Moerman. “Dankzij Ariane en haar buren konden we meerdere doorgangen maken tussen tuinen. Kleine openingen in omheiningen en betonplaten zorgen er voor dat egels veilig van tuin naar tuin kunnen zonder wegen over te steken. De diertjes kunnen op die manier ‘s nachts veilig op zoek naar voedsel. De egels kunnen hier in de Brabandstraat goed 300 meter overbruggen. Een egel kan tot 3 kilometer afleggen in zijn zoektocht naar voedsel. De diertjes ontwaken momenteel overigens uit hun winterslaap en gaan op zoek naar voedsel. Ze eten insecten en slakken en vinden ook kattenkorrels lekker. We raden ook aan om het gebruik van slakkenkorrels ter vermijden om vergiftiging van egeltjes te voorkomen. Je kan egels ook helpen door robotmaaiers alleen overdag te laten werken. Egels zijn ‘s nachts actief en lopen anders gevaar. Verder kan je egels helpen door via een hoop bladeren of een egelhuisje beschutting te bieden.” (BCH)

Wie interesse heeft in een egelstraat, kan zich melden vianatuurpuntgrootstaden@gmail.com of via 0495 41 41 12.