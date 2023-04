Eerste ooievaarsjongen van 2023 geboren in Zwin Natuur Park

Op zaterdag 29 april is het eerste ooievaarsjong van 2023 geboren in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De jonge ooievaar is zo’n twaalf centimeter groot en weegt ongeveer 70 gram.

“De geboorte vond plaats op een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park, waar de voorbije jaren de jonge ooievaars bezenderd werden. Aan de hand van de nieuwe camera aan de ooievaarstoren, is het nest goed via livestream te bekijken op de website of het YouTube-kanaal van het Zwin Natuur Park. De komende dagen zullen nog meer jongen geboren worden en dat viert het park op 20 en 21 mei met een heus geboortefeest”, aldus directeur Ina De Wasch.

Afgeschermd

“De kwetsbare jonge ooievaars worden in het begin vrijwel voortdurend afgeschermd door de ouders en zijn dus maar af en toe te zien. Na een week laten ze zich steeds meer zien, als ze even van onder de vleugels van de oudervogel tevoorschijn komen. Jonge ooievaars hebben in hun eerste levensweken een fijne huidbedekking van donsveertjes die hen nog onvoldoende tegen de weerselementen beschermt. Daarom houden de oudervogels hun jongen de eerste weken extra warm onder de vleugels. Het broedsucces hangt af van het weer: koud en nat weer in de eerste levensweken kan fataal zijn. Daarnaast speelt ook de voeding een belangrijke rol. Als de ouders voldoende voedsel vinden, kunnen alle jongen overleven en opgroeien. Als er voedselproblemen opduiken, zullen de oudste jongen het meeste voedsel opeisen ten koste van hun kleinere nestgenoten. De broedduur bedraagt ongeveer 33 dagen. Ooievaars leggen meestal drie tot vijf eieren. Deze worden niet allemaal tegelijk gelegd, maar gemiddeld om de twee dagen. Zowel het vrouwtje als het mannetje houdt het legsel warm. Doordat de eieren niet allemaal tegelijk gelegd worden, komen ze ook niet allemaal samen uit. Daardoor zijn niet alle jongen in hetzelfde nest even groot.

Binnen een tweetal maanden zijn de jongen uitgegroeid tot volwaardige jonge ooievaars. De voorbije jaren vlogen in het Zwin Natuur Park 12 tot 22 jonge ooievaars per jaar uit. Vanaf begin augustus trekken ze naar het zuiden.

Eerste broedende zenderooievaar in het park

Alle ooievaarsjongen zullen een ring om te poot krijgen en zes ooievaarsjongen krijgen later ook nog een zender. Met de zenders kunnen de ooievaars voortdurend gevolgd worden, zoals Zwinooievaar Hadewijch die in 2019 een zender kreeg en momenteel aan het broeden is in het park. Het is de eerste zenderooievaar die het park als broedvogel mag verwelkomen. Hadewijch werd geboren in een nest aan de ooievaarstoren, bij de oudste ooievaars van het park.

Geboortefeest ooievaars

Het Zwin Natuur Park nodigt groot en klein uit op het geboortefeest van de ooievaartjes, dat zaterdag 20 en zondag 21 mei plaatsvindt. Op dat moment zijn de ooievaartjes reeds goed zichtbaar op de nesten. Alle extra activiteiten staan dan ook in het teken van deze bijzondere vogels. Het hele weekend zullen bezoekers dankzij extra Swarovski Optik-kijkers de ooievaars en de jongen van dichtbij kunnen observeren. Aan de ooievaarstoren geeft een gids extra uitleg over de jonge ooievaars. Daarnaast neemt een parkgids bezoekers mee voor een wandeling langs de nestpalen in het park. De eerste wandeling begint om 10 uur en start aan het onthaalplein. Vervolgens kunnen bezoekers om het uur aansluiten om meer te weten over de Zwinooievaars en hun jongen.Op de ooievaarstoren in het park kan de bezoeker heel dicht tot bij enkele van de bezette ooievaarsnesten komen, zonder ze te storen.