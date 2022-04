Eerste ooievaarsjongen van 2022 geboren in Zwin Natuur Park

Op maandag 25 april is het eerste ooievaarsjong van 2022 geboren in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Jonge ooievaars zijn zo’n twaalf centimeter groot en wegen ongeveer 70 gram.

De geboorte vond plaats op een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park, waar de voorbije jaren de jonge ooievaars bezenderd werden. Het nest is via livestream te bekijken via de website of het YouTubekanaal van het Zwin Natuur Park. De komende dagen zullen nog meer jongen geboren worden.

Dit jaar zijn er tot nu toe 16 ooievaarsnesten bezet in het Zwin Natuur Park, waarvan 15 door een koppel. Dat is het hoogste aantal van de voorbije vijf jaar. Eind maart werden de eerste ooievaarseieren gelegd. Een groot deel van de paren ging in die periode tot broeden over, met name de vogels die al vroeg in het voorjaar terugkeerden. Broedparen die later aankwamen, wachtten tot in april.

Zenderooievaar

Een van die latere starters is Hadewijch, een ooievaar die in 2019 in het Zwin Natuur Park van een zender werd voorzien. Dit vrouwtje wordt nu al drie jaar gevolgd, en ze doet dit jaar haar eerste serieuze broedpoging. Het is de eerste zenderooievaar die het park als broedvogel mag verwelkomen. Drie andere zenderooievaars (Cora, Esperanza en Kris) kwamen de voorbije periode ook opnieuw langs in het Zwin Natuur Park.

Privépersonen en bedrijven kunnen een zender sponsoren en zo peter of meter van een ooievaar worden. Dankzij het ring- en zenderonderzoek kan het Zwinteam de Zwin-ooievaars goed opvolgen en beschermen. Voor beide onderzoeksprojecten werkt het Zwin Natuur Park nauw samen met het BeBirds, de vogelringdienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Meer informatie over het zenderproject is te vinden op https://www.zwin.be/nl/operatie-ooievaar.