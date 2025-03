Eerste lammetjes op de kinderboerderij

Voor de gelegenheidsbezoekers en voor de vele klasgroepen waren begin maart de eerste lammetjes een meevaller om te bewonderen. Boer Willem Labeeuw: “Het is nog vroeg in de lente, maar de schattige diertjes zijn meer dan welkom en dartelen reeds rond. Een paar moeten er extra melk krijgen met een fles, maar ook dat is een feest voor de klasgroepen. Ook juffen of een leerling mogen daar een handje bij toesteken.” De kinderboerderij in de Tapuitstraat is voor de rest van het schooljaar volgeboekt. Ook voor volgend schooljaar is de vraag groot. “Opvallend is dat er nieuwe scholen onze grote groep komen vervoegen. Tijdens het bezoek wordt er meestal brood gebakken en kan er geknuffeld worden met de dieren.” (MVD/foto MVD)