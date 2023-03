Eerste kamsalamander in 24 jaar waargenomen in Sixtusbossen

“Dirk, kom alsjeblief helpen, alleen lukt het niet.” Tal van emmers liepen onlangs bijna over met wriemelende diertjes, die rekenen op mensen voor de jaarlijkse overzet langs de weg tussen Poperinge en deelgemeente Krombeke. Dirk Waeyaert (66) uit Vleteren is een van de vrijwilligers, die zich al bijna een kwarteeuw inzet voor amfibieën in de Sixtusbossen. Hij heeft er nu de eerste kamsalamander ontdekt. “Een mijlpaal.”

“Het was 7 uur ’s morgens, toen een andere vrijwilliger mij opbelde omwille van het hoge aantal padden en salamanders”, vertelt Dirk. “Zonder te eten snelde ik mijn bed uit om te helpen.”

In een van de verzamelemmers pakte Dirk een zwarte salamander op en merkte bij het omdraaien plots geeloranje vlekken op de buik en een witte strook op de staart. “Een voltreffer: de eerste kamsalamander, die in 24 jaar is waargenomen in de Sixtusbossen.”

Dat natuurgebied meet ruim 225 hectare en bestaat uit oude bosrelicten, die lopen van verschillende Poperingse deelgemeenten tot aan de beroemde Sint-Sixtusabdij van Westvleteren. De kamsalamander is een bedreigde soort.

“Het dier staat op de rode lijst van kwetsbare amfibieën en reptielen in Vlaanderen. De voorbije decennia is de soort er vrij sterk op achteruitgegaan. Amfibieën hebben het moeilijk door het dempen van poelen, de mindere levenskwaliteit in vele poelen en de klimaatverandering, die zorgt voor extreem droge zomers en een verstoring van de winterslaap. Het aantal gewone padden vermindert de laatste tien jaar op rij.”

“De kamsalamander komt wel al voor in andere bossen in de Westhoek, zoals De Palingbeek, het Helleketelbos en De Galgebossen. Toch zorgt deze hele speciale ontdekking voor een wauwgevoel. Want we kunnen nu eindelijk weer spreken over de big seven onder de amfibieën in onze overzetpoel, waar de diertjes uit de regio zich voortplanten. Het gaat om de groene en bruine kikker, de gewone pad, de vinpootsalamander, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en nu de kamsalamander. Een mijlpaal.”

“De ontdekking geeft veel voldoening. De komst van de kamsalamander is een opsteker na 24 jaar inzet om de amfibieën te ondersteunen. Met onze vrijwilligers proberen we de dieren veilig te laten trekken over een drukke risicovolle weg tussen hun winterslaapplaats en de voortplantingspoel. Nu zijn zo’n vijftien personen lid van de amfibiewerkgroep van Natuurpunt Poperinge-Vleteren.”

“Met ons vrijwilligerswerk hopen we het verschil te maken voor de biodiversiteit in de streek. Natuur is een fundamenteel aspect van het menselijk leven, waarmee we harmonieus moeten samenleven in plaats van dit te verstoren. Naast het werk vrijwilligers is de komst van de kamsalamander ook te danken aan goed beheer van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. De unieke waarneming geeft motivatie om ons werk verder te zetten. Vooral op weekdagen zijn hier grijze koppen aan het werk. Vers bloed is steeds welkom.” (TP)