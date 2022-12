Eerste geveltuintjes van de stad fleuren Krottegem op

In de Roeselaarse wijk werden de eerste tegeltuintjes door de stad aangelegd. Zeventien bewoners tekenden in voor het project. “De buurt fleurt er echt mee op. Het extra groen zorgt voor iets speciaals in deze gebetonneerde buurt.”

De stad startte in 2015 al een reglement rond tegeltuintjes op. “Inmiddels zijn er al zo’n 600 tegeltuintjes in onze stad”, aldus schepen van natuur Michèle Hostekint. Onder andere in de wijk Krottegem braken veertien inwoners in samenwerking met de stadsdiensten een tegel uit om er een klimplant te zetten. Dit jaar besloot de stad om nog een stapje verder te gaan. Enkele maanden geleden werd het subsidiereglement ‘Tegeltuinen’ omgevormd tot het nieuwe reglement ‘Geveltuinen’ waarbij tegels over de ganse breedte van de gevel plaats maken voor een tuintje. “Van zodra je met minstens acht buurtbewoners een geveltuin wil, kan je voor de aanleg een beroep doen op de stad”, aldus de schepen. De stad organiseert dan een infoavond waar je meer informatie krijgt en er bekeken wordt welke planten geschikt zijn voor welke tuin. Krottegem maakte als eerste buurt gebruik van het nieuwe reglement. Zeventien bewoners tekenden in voor een geveltuin. Donderdagavond mochten ze hun planten afhalen aan café Breda. Onder andere Caroline De Meester uit de Bruanestraat deed dat. “We hadden reeds een tegeltuintje, maar deze uitbreiding zorgt ervoor dat we nog voor extra groen kunnen zorgen. Ik vind dit een mooi en speciaal project. De geveltuintjes fleuren straks de gebetonneerde buurt op.”