Eerste editie Opentuinendag smaakt duidelijk naar meer

De eerste Opentuinendag in het Molendorp is een schot in de roos geworden. Zes gastvrije en gepassioneerde tuinbezitters gaven tekst en uitleg. Een van die zes was het koppel Ignace Ide en Linda Traen, uit de Tieltstraat.

Ignace experimenteert en innoveert permanent, qua vermenigvuldigingstechnieken. Dat vertaalt zich in een ruime moestuin, cactussen, tropische planten, en enkele kweekserres.

“Het is nu al vijftien jaar dat ik hiermee zo intens bezig ben”, zei Ignace. “Ook het stekken, zaaien en enten doe ik met gretigheid. Ik heb onder andere drie soorten gekweekt die nu op de andere stopplaatsen gratis worden uitgedeeld aan de bezoekers.”

“Me baserend op het aantal weggeschonken slaplantjes, denk ik dat er tussen de 150 en 200 gezinnen zijn opgedaagd. Met twee à drie mensen per gezin. In de voormiddag was het een beetje kwakkelweer, met aanhoudend regendruppels, en dat was een dompertje op de verhoopte feestvreugde. Maar daarna kwam de zon tevoorschijn, in alle hevigheid, en is het een prachtige dag geworden.”

Wordt vervolgd

“We zijn als organisatie Tuinhier dik tevreden met deze geslaagde eerste editie. En de reacties van de mensen ter plaatse en nadien op de sociale media liegen er niet om: dit moet vervolgd worden. Wel, ik hoop ook dat dit de start is van een jaarlijkse traditie.” (RV)