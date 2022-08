Eerste druiven geoogst in Heuvelland

De eerste druiven werden vandaag geoogst in Heuvelland. Het was wijnboer Peter Vandamme die er als eerste bij was op zijn wijndomein Klein Rijselhoek in Loker. Gezien de aanhoudende droogte is de oogst veel vroeger dan andere jaren.

Voor de druiven te oogsten worden door de wijnboer ook metingen uitgevoerd. “Op de refractometer las ik bij de Cabernet Cortis met 76 oechsle af Ongezien. Maar zeer gelukkig.” Oechsle is de maateenheid om het suikergehalte van een wijn aan te geven. “ Het is belangrijk om weten is dat het suikergehalte van de druiven op het moment van de oogst bepalend is voor de latere classificatie van de wijn. Hoe hoger de waarde hoe hoger de classificatie van de wijn die uit dit sap zal verkregen worden.”

Ook op de andere wijndomeinen van Heuvelland start de oogst de komende week. “De zon is voor ons van groot belang en geeft aan onze druiven een betere voeding waardoor er meer suikers vrijkomen en dat zorgt dan weer voor meer alcohol. Er zal dus meer concentratie zijn van suikers en dat zal zeker effect hebben op de smaak,” aldus de wijnboeren.