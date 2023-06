Eerste B-loeiende Tuinhierdag op 11 juni: van open tuinen tot insectensafari

Zondag 11 juni is het niet alleen Vaderdag, maar vindt ook de B-loeiende Tuinhierdag plaats op diverse plaatsen in (West-)Vlaanderen. Je kan een uitgestippelde route volgen die je van Oostende door het krekengebied naar Oudenburg en Gistel leidt. Ideaal voor een gezinsuitstap te voet of met de fiets. Voor de eerste keer in haar meer dan 125 jarig bestaan komt Tuinhier naar buiten en nemen ook particuliere tuinen deel aan het groene initiatief.

Tuinhier zet zich al jaren in voor het stimuleren en vormgeven van amateurtuinen die zich zowel kunnen bevinden op terrassen, balkons, als in een sier- of moestuin of in een volkstuinpark. Het is een gezonde hobby en het speelt in op de huidige uitdagingen om ons klimaat te verbeteren.

Tuinhier organiseert workshops, tuinreizen, gezamenlijke aankopen en ze geven ook een magazine uit boordevol nuttige tips. We gingen langs bij een aantal ambassadeurs met groene vingers. Want elke tuin schept zo zijn eigen sfeer.

250 tuintjes

We ontmoeten Peter Desnerck (49) aan het volkstuinpark de Drie Platanen. Peter is onder meer secretaris van Tuinhier-Akkerwinde-Oostende en tevens gemeenteraadslid (Vooruit). Zelf heeft hij al een tiental jaar een moestuin op Stene waar hij voornamelijk groenten teelt.

Hij legt ons het een en ander uit: “Tuinhier-Akkerwinde is ontstaan in 1982 uit het Werk van de Akker en richt zich in Oostende en Bredene specifiek naar de volkstuintjes. Je vindt de percelen terug ter hoogte van De Groene Dijk aan de Mansveldstraat, Karel Achtergaele op Stene, De Zomerloop aan de Gouwelozestraat, Den Hof in Bredene en de Drie Platanen aan Raversijde.

“Interesse? Hou dan in je achterhoofd dat je 8 tot 10 uur per week bezig bent in je tuin”

“Het gaat om ongeveer 250 tuintjes verdeeld over de 5 parken. Er staan redelijk wat mensen op onze wachtlijst. Maar veel grond rest er niet meer om nieuwe tuinen aan te leggen. Een mogelijkheid zie ik nog ter hoogte van de Waterleliestraat nabij het Kennedyrondpunt.”

“Wie overweegt om zich op de wachtlijst te zetten, houdt best in het achterhoofd dat je toch wel acht tot tien uur per week moet uittrekken om je stukje grond goed te kunnen onderhouden. Iedereen die graag in de buitenlucht vertoeft, fysiek actief is en groene vingers heeft, komt in aanmerking. Want ook in de winter moet er in de tuin worden gewerkt, wil je in de lente en de zomer kunnen genieten van je oogst.”

Stekjesbibliotheek

“Naast de volkstuintjes organiseren wij jaarlijks ook een stekjesbibliotheek in samenwerking met de bibliotheek van Oostende. Gedurende de maand mei kun je je eigen stekjes aanbieden en ruilen voor stekjes van kamerplanten, groenten- en fruitplantjes. De actie is net afgelopen.”

“Op 20 juni kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een cursus Weeuwenteelt in Bredene. Hierin wordt uit de doeken gedaan hoe je in het vroege voorjaar al oogstbare groenten, zoals bloemkool, van het land kan verkrijgen. In het ontmoetingscentrum ‘t Viooltje organiseren we ook elk jaar een sessie rond ecologisch tuinieren.”

“Wat 11 juni betreft: de centrale ontmoetingsplaats is in de Drie Platanen. Er zullen mensen bezig zijn in hun tuintje en je kan hen vragen stellen. We houden ook een insectensafari waarbij we op zoek gaan welke beestjes er allemaal leven in de tuintjes en in de groene rand. Daarnaast kan iedereen helpen bouwen aan een heus insectenhotel. Wie wil, kan daarna wandelen richting de volkstuintjes op Stene of zich verder begeven richting Zandvoorde waar een aantal particulieren hun tuin graag openstellen voor het grote publiek.”

(Christine Willaert/foto PM)