Een inkijk in ondergelopen dierenopvangcentrum De Zonnegloed: “Zolang regen voorspeld wordt, moeten we gesloten blijven”

Meer dan ooit snakt dierenopvangcentrum De Zonnegloed naar zon nu een recordaantal dieren verhuisd is naar nieuwe verblijven, die inderhaast in elkaar getimmerd zijn op plaatsen waar normaal zelfs bezoekers komen. “Maar zolang regen voorspeld wordt, moeten we gesloten blijven.”

Ezels in het bezoekersonthaal, kamelen op een eiland en beren op verhoogde plateaus. Ongeziene taferelen in De Zonnegloed, waar het water deze week steeg tot recordhoogtes nadat de IJzer het Vleterse platteland opeiste. Dankzij de onvermoeibare inzet van verzorgers en medewerkers blijven meer dan vierhonderd dieren droog.

Afgeschermde tv-schermen

Dierenverzorger Aitana Verschuere gidst ons langs de nieuwe opvangplekken op de hoger gelegen delen van het opvangcentrum. “We hebben heel wat dieren moeten evacueren uit ondergelopen weides. Zoals de Amiatina ezels: zij zitten nu in ons bezoekersonthaal waar we omheiningen hebben aangebracht. De televisieschermen zijn afgeschermd.”

“In onze cafetaria en picknickplaats zitten nu de lama’s en ernaast maakten we een stal voor de ezels en alpaca’s van de kinderboerderij.”

Kameleneiland

Niet alle dieren hoefden verplaatst te worden. Aitana wijst naar een eiland in een overstroomde weide waar een stapel zandzakjes is aangebracht. “Daar blijven voorlopig de kamelen, want hier en daar zijn nog droge plekjes. Gelukkig kunnen zij wel wat tegen water en koude. De bruine kameel is wel erg bang van water, waardoor het een dag of twee duurde voor hij een poging deed om naar de andere kant te gaan. Met een tiental medewerkers zijn we er intussen in geslaagd om hem te herenigen met zijn vriendje.”

Hooglanders opgehoogd

De Schotse Hooglanders blijken het water rond de voederbak niet te schuwen. “Hun nabijgelegen schuilhok hebben we opgehoogd zodat ze daar in het droge kunnen liggen en slapen.”

Berennest

De binnenverblijven van de beren zijn wel ondergelopen, maar ook daar gingen de verzorgers creatief mee om. “Er zijn verhoogde plateaus voorzien, waar ze veilig en droog kunnen vertoeven. Onze bruine beer Uli maakt daar liever geen gebruik van, dus hebben we donderdag in sneltempo een extra verhoogje gemaakt boven de grond. Zo hoeft ze niet in het water te liggen als ze niet helemaal tot boven wil klimmen. En nu heeft ze het gezelligste nestje van alle beren, ze is er heel blij mee.”

Welpjes

“De berenwelpjes die hier in het begin van het jaar werden geboren zijn al enorm gegroeid. Ze doen het nog steeds goed. Voor hen is zoveel water spannend, zeker in de binnenverblijven. Gelukkig klimmen ook zij naar de bovenste plateaus tot bij mama Sandra. Ze vinden het allemaal wel leuk.”

De dieren zijn ongedeerd, maar de medewerkers worden op de proef gesteld, fysiek en mentaal. “We moeten voortdurend doorheen de overstroomde wandelpaden waden en het is hard om te zien hoe ons project nu enorm beschadigd wordt. Dit hebben we hier nog nooit meegemaakt, maar het belangrijkste blijft dat de evacuaties vlot verliepen.”

Giften

Zolang de waterellende aansleept, blijft De Zonnegloed gesloten en mist het centrum zo noodzakelijke inkomsten van bezoekers. “Gelukkig krijgen we wel spontane giften. We zijn dankbaar voor alle steun. De komende dagen geven ze regen uit, dus het wordt nog een moeilijke tijd.” (TP)