Een gratis boom voor elke Houthulstse tuin

Een groene gemeente met zuivere longen: daar zorgen bomen mee voor. Daarom worden er extra bomen geplant op het openbaar domein.

Eén boom per adres

De inwoners van Houthulst kunnen mee voor de vergroening van de gemeente zorgen door bomen te planten. De gemeente ondersteunt hen daarin. Elk gezin kan een gratis boom bestellen en die in januari planten. Per adres mag één boom besteld worden. Dat kan via het online formulier op www.houthulst.be/bomenactie, tot uiterlijk 20 december. De jonge boompjes kunnen op zaterdag 21 januari 2023 afgehaald worden aan de gemeentelijke loods in de Melanedreef 18B.

“Het lokaal bestuur lanceert in de komende jaren acties om klimaatverandering te beperken en tegen 2030 een CO₂-reductie van veertig procent te realiseren op zijn grondgebied en bij zijn gebouwen en technische infrastructuur”, zegt burgemeester Joris Hindryckx. “Die acties worden in een klimaatplan 2030 gegoten. Hierbij wil de gemeente zoveel mogelijk mensen betrekken.”

Via de pagina http://www.houthulst.be/klimaatenquete kan elke inwoner in november zijn mening geven over lokale klimaatacties. Je kan je via die enquête ook inschrijven voor het klimaatatelier dat op dinsdag 31 januari 2023 in OC Markthuis plaatsvindt. (ACK)