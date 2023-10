Een eerbetoon aan de wilde natuur: Wevelgem onthult kunstinstallatie ‘Ballade van het Bos’

Gemeente Wevelgem kondigt met veel enthousiasme de onthulling aan van ‘Ballade van het Bos’, een betoverende kunstinstallatie gemaakt uit bladsculpturen door kunstenaar Lander Avijn uit Gullegem. Het werk komt er niet toevallig tijdens de Week van het Bos, waarin de gemeente ook de samenwerking in de verf wil zetten met de campagne ‘Laat ze liggen’ waarvan Dieter Coppens peter is.

De kunstinstallatie is een symbool van de verbondenheid tussen kunst, natuur en gemeenschap. De bijzondere installatie bestaat uit een groep dansende bladsculpturen en is een eerbetoon aan de wilde natuur en majestueuze bomen. De Ballade van het Bos fungeert daarnaast als bladkorf en houdt blaadjes vast. Deze krijgt een ereplaats in de nieuw aangelegde groenzone Kwadries-Kwameers-De Westakker en wordt tijdens de opening opgevuld door de kleuters van De Gulleboom.

Belang bomen en bladeren benadrukken

Tijdens de Week van het Bos en de campagne ‘Laat ze liggen’ wordt het belang van het behoud van onze bomen en het laten liggen van de bladeren benadrukt. Bladeren zijn immers fantastische voedingsstoffen voor planten. Ook heel wat insecten bevinden zich onder de blaadjes en die zijn dan weer heel belangrijk voor de voeding van vogels en egels.

‘Ballade van het Bos’, dat zo’n 10.000 euro kost, belichaamt deze boodschap en wordt jaarlijks verplaatst naar een andere locatie in de gemeente. Naast het laten liggen van bladeren blijft toegankelijkheid en veiligheid belangrijk. Paden kunnen vrijgemaakt worden, zodat ze veilig blijven. Deze bladeren worden verzameld op een hoop, een ideale schuilplaats voor egels. Voor bladeren van de gemeentelijke bomen die op het voetpad belanden, voorziet de gemeente opnieuw 127 bladkorven om de bladeren in te deponeren.

Kunstwerken van Lander Avijn

Kunstenaar Lander Avijn is een gepassioneerde kunstenaar, milieubewust en fervent natuurliefhebber. Deze passie voor de natuur weerspiegelt zich sterk in zijn kunstwerken. Hij haalt inspiratie uit verschillende natuurelementen en gebruikt zijn kunst als een middel om bewustzijn te creëren voor natuurbehoud en fragiliteit van het milieu. Zijn werk belicht vaak de schoonheid, de diversiteit en het gevoel van vrijheid in de natuur, terwijl het ook oproept tot actie om de natuur te beschermen voor toekomstige generaties. (AV)