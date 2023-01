Dunning van bomen langs de Zandpanne ‘om veiligheidsredenen’

Langs de Koninklijke Baan in De Haan ter hoogte van de Zandpanne worden deze maand enkele bomen gekapt. Het gaat om een uitdunning omwille van veiligheidsredenen.

Op dinsdag 17 januari startte het Agentschap Maritieme Dienstverlening (MDK) met de ‘veiligheidsdunning’ van de populieren in de zoom van de Zandpanne gelegen langs de Wenduinesteenweg/Driftweg. Tijdens voorbije stormen zijn immers heel wat bomen omgewaaid in de percelen langs de Driftweg, die eigendom zijn van zowel het Agentschap Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt en MDK. Enkele bomen vielen op de Driftweg en richtten er schade aan. Samen met ANB en Natuurpunt werd daarom beslist dat er – omwille van de veiligheid dus – een dunning aan de orde is. De werken zullen vermoedelijk een tweetal weken duren.