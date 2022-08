Droogte brengt ook boswachters in een lastig parket

Het is droog, dat weten we intussen al. Dit brengt ook extra werk met zich mee voor onze boswachters, die de watervoorziening voor de dieren op peil moeten houden én waakzaam moeten zijn voor brandgevaar.

Evy Dewulf, regiobeheerder van Agentschap voor Natuur en Bos, is samen met haar team verantwoordelijk voor alle bosgebieden in de Westhoek en aan de kust, goed voor zo’n 5.500 hectare. Zij staat momenteel op en gaat slapen met de droogteproblematiek, die voor heel wat uitagingen zorgt. “De boswachters kijken nu met lede ogen toe hoe alles aan het opdrogen is. Planten gaan dood, waaronder ook heel wat bomen die we vorige winter geplant hebben. De bladeren van de volwassen bomen verkleuren en vallen af, net alsof het al herfst is. Dit is op zich een natuurlijke reactie, maar minder (groene) bladeren, betekent ook opnieuw minder fotosynthese, waardoor onze bomen alsmaar vatbaarder worden voor ziekten”, zucht ze.

Slecht nieuws voor de dieren

Ten tweede scheurt de bodem op verschillende plekken, vooral in de Polderstreek en de Handzame- en Ijzervallei, waardoor de weinige regen meteen verdwijnt in de diepe barsten en planten en dieren er niets aan hebben. Omdat de grond zo hard is is het tevens ook onmogelijk voor vogels om aan voedsel te geraken. “Tot slot zijn de pelen drooggevallen waardoor we opnieuw kampen met blauwalgen, slecht nieuws voor het waterleven dus”, vult Evy aan.

“Belangrijk is dat er op hoger en grootschaliger niveau maatregelen komen”

Evy en haar team zorgen ervoor dat de dieren in hun gebieden voldoende water hebben door drinkbakken te vullen. Los daarvan is het vooral roeien met de riemen die ze hebben. “In de polders proberen we hier en daar met zonnepompen enkele percelen te bevloeien zodat enkele weidevogels toch nog wat broedsucces kennen. Ook voor straks, als de trek volop op gang komt, proberen we op deze manier enkele vogels toch eten kunnen bieden. Belangrijk is dat er op hoger en grootschaliger niveau maatregelen komen. Waterbeheerders moeten met verschillende instanties afspraken maken zodat er minder en trager zoet water naar zee stroomt, er meer oppervlakte voorzien wordt waar water vrij spel krijgt, minder verharding zodat water in de bodem kan trekken…”, klinkt het.

Brandgevaar

Helaas is er niet meteen beterschap op komst. Daarom staat brandgevaar nu ook bovenaan het prioriteitenlijstje van Evy: “Alles boswachters zijn extra waakzaam natuurlijk, maar we rekenen er ook op dat recreanten niet roken en geen vuur maken in natuurgebieden. Het kan heel snel gaan met zo’n weer. De duinen zijn sowieso brandgevoeliger, daar letten we dus extra hard op. Daar hebben we sowieso meer werk aangezien daar meer recreatie en dieren aanwezig zijn.”