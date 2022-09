Dominique Persoone heeft ook een hart voor bijen: tien tips om je tuin in een bijenrestaurant om te toveren

Dominique Persoone is niet alleen een topondernemer die deze week zijn eigen krant in elkaar bokst, hij heeft ook een groot hart voor de natuur. Niet in het minst voor de bijenpopulatie. Daarom is hij al enkele jaren peter van de Week van de Bij. Bezieler Bart Vandepoele geeft ons tien tips om ook onze eigen tuin tot een bijenrestaurant om te toveren.

Bijen zijn zowat de belangrijkste insecten op onze planeet, maar jammer genoeg krijgen ze het steeds moeilijker om hun plek in onze dichtbevolkte wereld te vinden. “Dat merk ik ook zelf”, zegt Bredenaar Bart Vandepoele (50).

“Ik begon op mijn zeventiende als imker en toen was het relatief eenvoudig: je liet de bijen hun werk doen en op het einde van de rit kon je van hun heerlijke honing proeven. Nu is dat niet meer zo evident.”

Bart ziet meerdere oorzaken voor die evolutie. “Ten eerste is er in onze natuur minder voedsel voor de bijen te vinden. Er staan minder paardenbloemen in de weides, verharding voert overal de boventoon en zo goed als ons hele land is dicht bebouwd.”

“We zijn ook steeds properder gaan leven. Braakliggende terreinen worden onderhouden… En er duiken parasieten op in de bijenwereld. Denk maar aan de Aziatische hoornaar en de varroamijt, een spin uit Azië die zijn eitjes tussen de bijenlarven legt en hen zo minder kansen geeft.”

Zonder bijen lege supermarkten

Wilde bijen verliezen dan weer ruimte om zich te nestelen, stelt Bart. “Opnieuw door de verharding. Zij maken hun nest vooral ondergronds, maar als die niet meer toegankelijk is…”

We moeten ons ook zorgen maken over de situatie van de bijen. “75 procent van alle voedsel op onze planeet komt tot stand met behulp van bijen. Neem die weg en onze supermarkten zullen akelig leeg zijn. Daarom is het meer dan nodig om collectief een inspanning te doen. Want zonder bijen kunnen wij niet leven. Zo simpel is het.”





Tien tips om je eigen tuin bijvriendelijk te maken

1. Zorg voor water in de tuin

“Een vijvertje, poel of gewoon een bordje met wat water. Zorg dat bijen altijd kunnen drinken. Zeker in tijden van lange droogte, zoals afgelopen zomer, is dit geen overbodige luxe. En: je bewijst er ook een pak andere dieren een dienst mee, want die zullen ook aanschuiven.”

2. Klavereilandjes in je gazon

“Laat een stukje gras gewoon groeien. Na wat geduld oefenen krijg je een paradijs voor de bijen, een oase vol voedsel. En het is ook nog eens mooi om naar te kijken.”

3. Vermijd gifstoffen rond je huis

“Producten als javel, waarmee we ons terras willen proper houden, zijn voor bijen stille moordenaars. Laat ze links liggen, want als bijen ze opnemen, keren ze onvermijdelijk ook in onze voedselketen terug. Kies liever voor een ecologisch alternatief. Die zijn in zo goed als alle tuinwinkels verkrijgbaar.”

4. Ook op een appartement kan je het verschil maken

“Geen tuin? Ook op het terras van je appartement kan je de bijen helpen. Plaats een klein kruidenbakje met bieslook, tijm… Kruiden waar bijen van smullen. En durf ze ook laten bloeien. Een lust voor ons oog en de maag van de bij.”

5. Plaats een geveltuintje

“Fleur je stadswoning op door één tegel in het voetpad uit te breken en een klimplant in de grond te steken. Blauwe regen, klimop, Passiflora… Je zal de bijen snel zien neerstrijken. Bovendien fleur je er ook je voorgevel mee en zorg je voor extra verkoeling op erg warme dagen.”

6. Zorg voor de drie lagen

“Een ideale bijvriendelijke tuin bestaat uit de zogenaamde drie lagen. Een kruidlaag met bijvoorbeeld gras en bloemen, struiken en bloeiende bomen. Denk daarbij aan fruitbomen. Zo zorg je ervoor dat bijen van maart tot november in je tuin kunnen smullen.”

7. Ga voor een snoephaag

“Win-win, want wanneer de bijen zich tegoed gedaan hebben aan de bloemetjes, krijg je heerlijke vruchten als framboos en allerhande bessen.”

8. Plant een wilg in je tuin

“Bij wilgen denken je altijd aan het uitgestrekte platteland, maar er bestaan ook kleinere wilgen die je perfect een plek in je eigen tuin kan geven. Ze leveren vers stuifmeel aan honingbijen, hommels en solitaire bijen. Zij halen er voedsel voor de bijenlarven.”

9. Laat een hoekje verwilderen

“Hou je tuin niet overal even strak en gemillimeterd. Laat de natuur zijn werk doen. Voor je het weet, zal je tal van bloemen en planten uit de grond zien schieten. Acties als Maai Mei Niet, waarbij je een maand lang je gazon onaangeroerd laat, zijn ook toe te juichen. Maar die mentaliteit kan je het hele jaar door in een deel van je tuin toepassen. De bijen zullen je dankbaar zijn.”

10. Installeer een insectenhotel

“Elk huis zou een insectenhotel moeten hebben. Het is de kraamkliniek van de solitaire bijen. Zorg er wel voor dat het houten huisje goed in de zon hangt en geen regen te verduren krijgt. Een draadje voor het insectenhotel om vogels op veilige afstand te houden, maar het plaatje af.”

De Week van de Bij is een campagne van de Vlaamse overheid van het Departement Omgeving en vindt telkens tijdens de eerste week van juni plaats, volgend jaar volgt de tiende editie. Scholen kunnen een gratis pakket opvragenvia deze link.

Alle info op www.weekvandebij.be.