Dode ree gevonden langs straat in Houthulst: dier wellicht door onbekende aangereden

In de Stadenstraat in Houthulst werd zaterdagochtend een dode ree aangetroffen. Meer dan waarschijnlijk werd het dier door een onbekende ‘s nachts aangereden en achtergelaten. Dat het dier gepakt zou zijn door de ‘Westhoekwolf’ is onwaarschijnlijk.

Het waren passanten die zaterdagochtend in de Stadenstraat passeerden en een overleden wild dier zagen liggen. De politie werd verwittigd en ging ter plaatse.

“Het blijkt om een ree te gaan die wellicht tijdens de nacht werd aangereden”, zegt commissaris Wim Merlevede. “Te zien aan de verwondingen van het dier gaan we uit van een aanrijding en niet van een mogelijke aanval van de wolf die eerder gezien werd in Merkem. Het dier werd door onze ploeg van straat gehaald en aan de kant gelegd. We verwittigden een ophaler om het kadaver te komen ophalen. Zelf kregen we geen melding van de aanrijder van het dier. Diens auto is mogelijk beschadigd door de aanrijding.”

In februari moest de brandweer al eens een ree redden dat vast kwam te zitten in draad in een wijk in de gemeente. En de afgelopen weken werden al meermaals reeën en herten gezien in het Vrijbos in Houthulst. De Stadenstraat ligt onmiddellijk in de buurt van het bos. Het is dus zeer aannemelijk dat het om een ree ging die in het bos leefde en zich ‘s nachts op straat waagde maar dat met het leven bekocht. (JH)