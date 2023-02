Dode kokmeeuwen aangetroffen op Dikkebusvijver: doodsoorzaak zou vogelgriep zijn

Recent troffen de bevoegde diensten van Stad Ieper dode kokmeeuwen aan op Dikkebusvijver. Volgens het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) stierven de vogels door vogelgriep.

“Momenteel worden op veel plaatsen uitbraken van vogelgriep vastgesteld, zowel bij commerciële pluimveebedrijven, hobbyhouders als bij wilde vogels”, meldt het stadsbestuur. “Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt geen enkel risico. Wees wel voorzichtig als voorbijganger en raak in geen enkel geval de kadavers aan. Hou bovendien de honden aan de lijn. Zie je op andere plaatsen dan Dikkebusvijver ook abnormaal veel dode wilde vogels? Verwittig de dienst Milieu (milieu@ieper.be of 057 451 670).”

Vilbeluik

De Ieperse Groendienst zal de kadavers op veilige wijze wegnemen. “Het vilbeluik (instelling die dode dieren opruimt) zal ze afvoeren. Zo doen we er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen.”