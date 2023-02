Dode geit en vos geborgen in Brugse Handelskom

In de handelskom tussen de Warandebrug en de Krakelebrug in Brugge troffen wandelaars karkassen aan van dode dieren.

De politie en brandweer kwamen ter plaatse en stelden vast dat het ging om een vos in vergevorderde staat van ontbinding en… een geit. Hoe die in het water terecht is gekomen, zal onderzocht worden.

De geit heeft een identificatieplaatje aan zijn oor. Aan de hand daarvan kan achterhaald worden aan wie het dier toebehoort en hoe het mogelijks in het water terecht is gekomen. De brandweer ruimde beide kadavers op.