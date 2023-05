Doctoraatsstudent Regis Lefebre (25) organiseert bijenwandeling: “Interesse voor de bij aanwakkeren”

Als we doctoraatsstudent Regis Lefebre (25) mogen geloven, moet Oostrozebeke op termijn een van de meest bijenvriendelijke gemeentes worden. Regis is bezeten door wat het bijenvolkje allemaal doet voor de natuur en mensheid en wil dan ook iedereen overtuigen van het nut van de bijen. Daarom pakt hij op zondag 4 juni samen met enkele medewerkers uit met een unieke bijenwandeling doorheen de gemeente.

Regis Lefebre uit de Nieuwstraat doctoreert momenteel aan de UGent waar hij wetenschappelijk onderzoek verricht naar honingbijen die al jaren geteisterd worden door de varoa, een parasiet die naar verluidt is overgewaaid uit Azië in de jaar zeventig. “We onderzoeken de resistentiemechanismen van de bijen waarbij de bij in staat wordt geacht om zelf de strijd aan te gaan tegen parasieten zoals de varoa die heel veel schade aanricht. Daarvoor analyseren we bijenkolonies en hun broedsel. We vonden al verschillende natuurlijke mechanismen die de bijen ontwikkelden in de strijd tegen de parasieten. We zoeken naar goede en slechte bijen door DNA te analyseren. Wij zijn enorm geïnteresseerd in bijen die uit zichzelf weerstand bieden tegen de parasiet. Ik doe dit uiteraard niet alleen maar samen met de mensen van Honeybee Valley uit Gent”, vertelt Regis enthousiast.

Bijenwandeling

We vroegen Regis wat hij nu concreet wil doen voor de bijen in Oostrozebeke. “In het kader van De week van de bij van 28 mei tot 4 juni willen we vooral proberen het bewustzijn en de interesse bij de mensen aanwakkeren. We beginnen met het verdelen van een bijenkrantje voor alle kinderen van de basisscholen in de gemeente. Het hoogtepunt is onze educatieve bijenwandeling op zondag 4 juni 2023”, vervolgt Regis. Wat biedt deze natuurwandeling aan de deelnemer? “Tijdens deze geleide educatieve wandeling langs 6 verschillende bijenvriendelijke plekken, nemen ervaren experts de deelnemers mee in de bijzondere wereld van de bij en op de wandeling kunnen de deelnemers een antwoord krijgen op diverse prangende vragen zoals: wat is het verschil tussen bijen, wespen en hommels? Wat is het nut van bijen? Hoe maken bijen honing? Wat zijn wilde bijen? Wat is het nut van de actie Maai Mei Niet en waarom is de Aziatische hoornaar een bedreiging voor de bijen? Verder vertel ik hoe van de tuin een bijenvriendelijk paradijs te maken.”

Praktisch

Het gaat om een educatieve wandeling van 3,8 km. De wandeling vindt plaats op zondag 4 juni van 14 tot 17 uur. Start en aankomst aan OC Mandeloors. De wandeling is helemaal gratis en ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Natuurpunt De Torenvalk, imkersvereniging de Kasteelbie uit Ingelmunster en een hele rist losse medewerkers werkten mee aan de wandeling. Ook de gemeente gaf tijdens de jongste gemeenteraad aan bereid te zijn tot participatie op vraag van raadslid Marleen Lefebre. (Julien Cluyse)