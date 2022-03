Diksmuide krijgt titel Bijenvriendelijkste gemeente

Gent en Diksmuide mogen zich dit jaar de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen noemen. Week van de Bij, een initiatief van het Vlaams Departement Omgeving, ging voor de zevende maal op zoek naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ in Vlaanderen.

Voor het eerst werd daarbij met twee categorieën volgens het aantal inwoners gewerkt nl. een winnaar in de categorie minder dan 40.000 inwoners en een winnaar in de categorie meer dan 40.000 inwoners. Op die manier werden zowel Gent als Diksmuide verkozen tot Bijenvriendelijkste stad voor hun inspanningen voor meer natuur voor bijen.

De wedstrijd tussen milieu- en groendiensten van steden en gemeenten wordt jaarlijks georganiseerd door het Vlaams Departement Omgeving (Week van de Bij) samen met de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). De winnaar wordt normaal in december bekend gemaakt op de finaledag van de Openbaar-groenawards maar die werd door corona verschoven naar 31 maart.

Steeds meer bijenvriendelijke gemeenten

De afgelopen zeven jaar namen in totaal al 107 gemeenten deel aan de wedstrijd Bijenvriendelijkste gemeente. In 2021 streed een recordaantal van 74 gemeenten om de ondertussen fel begeerde titel van bijenvriendelijkste gemeente. In de zomermaanden werden alle gemeenten bezocht en de projecten beoordeeld.

De jury houdt rekening met een aantal criteria zoals bijenvriendelijke nieuwe aanplantingen; bijenvriendelijk groenbeheer (maaien, snoeien, knotten); bijeninstallaties zoals insectenhotels, een bijenkast, weidepaaltjes met gaatjes of een zandhoop voor zandbijen; educatie en sensibilisering; acties voor burgers zoals bijvoorbeeld plantdagen of groepsaankopen ten voordele van de bij; een bijenwerkgroep of een meerjarig bijenplan.

15 gemeenten werden dit jaar beloond met de hoogste score van drie bijen, 19 gemeenten behaalden twee bijen en 39 gemeenten één bijtje. In de bijlage hieronder staan alle gemeenten vermeld. Uit de groep met drie bijtjes werden Diksmuide en Gent als winnaar gekozen. Zij vervoegen het rijtje van winnaars van de titel Bijenvriendelijkste gemeente:

2015: Knokke-Heist

2016: Beveren

2017: Beernem

2018: Genk

2019 Hasselt

2020: Brugge

2021: Gent en Diksmuide

“Met het Departement Omgeving sporen we al jaren zoveel mogelijk lokale besturen aan om hun stad of gemeente bijenvriendelijk te maken zodat zoveel mogelijk bestuivers zich er welkom voelen. Ze zorgen voor leven, voor bloeiende planten, voor voedsel op ons bord. Hopelijk kunnen de inspanningen van Diksmuide, Gent en de 72 andere deelnemende gemeenten ook de rest van Vlaanderen overtuigen om het de bijen in hun stad of gemeente naar hun zin te maken. Want bijen zijn geen bijzaak, wel in tegendeel”, besluit minister van Omgeving Zuhal Demir.

Winnaar 2021 Diksmuide

Het bijenactieplan van stad Diksmuide richt zich zowel naar de stadsdiensten, burgers als berdrijven. Bijenfiets- en wandeltochten met heel wat info en actie sensibiliseren burgers om zelf iets te doen voor bestuivers. In het openbaar groen is er een transitie ingezet naar bijenvriendelijke vaste planten en aangepast beheer. Bij bouwaanvragen wordt een bijenvriendelijke plantenlijst meegegeven voor een groenscherm. Jaar na jaar wordt het bijenplan uitgebreid met nieuwe concrete acties om duurzaam verder te groeien.

Het Departement Omgeving zet in samenwerking met de VVOG de wedstrijd Bijenvriendelijkste gemeente ook in 2022 verder. Gemeenten die speciale aandacht hebben voor bijen, kunnen zich vanaf april 2022 terug inschrijven voor de wedstrijd ‘Openbaar Groenawards’ categorie ‘Bijenvriendelijkste gemeente’. Alle info www.vvog.info en www.weekvandebij.be

Week van de Bij 2022 loopt van 29 mei tot en met 5 juni. Deze campagneweek wordt op gang getrokken met een groot bijenfeest in het Netepaleis te Kessel op zondag 29 mei 2022.