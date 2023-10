Dierenreddingsteam laadt materiaal op beestenkar van boer om drachtige koe uit beek te redden

Het dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek en de brandweer van Kortemark hadden woensdagochtend hulp nodig van een landbouwer om ter plaatse te raken bij een koe in nood in Werken, bij Kortemark. De koe, die drachtig bleek te zijn, was in een brede beek gesukkeld maar die bevond zich te midden de weilanden op honderden meters van de weg. “De boer kwam met zijn beestenkar naar de weg gereden om ons materiaal op te pikken zodat we ter plaatse raakten”, legt brandweerkapitein Dries Depreitere uit.

Woensdagochtend rond 8.30 uur wou de boer zijn kudde van negen koeien van de weide halen om ze in de stallen onder te brengen voor de nakende winter, in een weide naast de Zarrenstraat in Werken. Daarvoor had hij maandagavond nog de voorbereidingen getroffen en toen was zijn kudde nog compleet.

Woensdagochtend bleek een van de koeien, die bovendien drachtig was, verdwenen te zijn. Na even te zoeken vond de man de koe terug in een vier meter brede beek, waar het net de kop boven water kon houden. Enig probleem: die beek bevond zich in het midden van weilanden op honderden meter van de Zarrenstraat en het Werkenplein vandaan.

DRT-materiaal op beestenkar

“Voor ons was het onmogelijk om ter plaatse te raken met onze voertuigen en materiaal”, legt brandweerkapitein Dries Depreitere uit. “Onze manschappen konden die afstand van enkele honderden meter wel overbruggen, maar het materiaal van het dierenreddingsteam raakte niet ter plaatse. Daarom haalde de boer al het materiaal aan de weg op om op zijn beestenkar te laden en het zo ter plaatse te brengen.”

“De beek was ongeveer vier meter breed, maar bevatte enorm veel slijk. Het was onmogelijk voor de manschappen om daar in te bewegen met waadpakken. Daarom werd een drijvend platform in het water gelegd waarop al het materiaal ter plaatse gedreven kon worden. We bonden voorzichtig hijsbanden rond de buik van de drachtige koe en kon het zo met een verreiker naar boven hijsen.”

De koe zat mogelijk al een dag en nacht in het water, maar stelde het goed. Het werd samen met de rest van de kudde naar de stal gebracht. (JH)