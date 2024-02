Dierenasiel De Knuffelpootjes opnieuw waterdicht na crowdfundingactie en helpende handen van vrijwilligers

Nadat enkele vrijwilligers van dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem vorige maand hulp zochten om hun belabberde gebouw op te kalefateren, trok zich een ware golf van solidariteit op gang. Een tiental vakmannen offerden hun zaterdag op, om er reeds de eerste herstellingswerken uit te voeren. “Het gebouw is nu eindelijk waterdicht!”

Water dat aan alle kanten naar binnen sijpelde, temperaturen die niet op te krikken waren en een tekort aan zowat alles. De noodkreet die de vrijwilligers van het Rekkemse dierenasiel De Knuffelpootjes slaakten, was niet min. De hoeve waarin ze hun werking zo goed en zo kwaad mogelijk draaiende houden, kampt al jaar en dag met mankementen. Storm na storm verslechterde de toestand maar een oplossing leek er niet meteen aan te komen. Er werd een crowdfundingactie gelanceerd en via sociale media werd om hulp gesmeekt.

Het was een noodkreet waar dakwerker Geert Deprez niet ongevoelig voor bleek. “Ik stelde voor om op zaterdag 3 februari de situatie zelf te gaan herstellen en zocht hulp bij collega’s. In geen tijd kreeg ik van bijna 50 mensen te horen dat ze ons zouden komen helpen. Het was hartverwarmend te zien hoe het verhaal leefde bij iedereen.”

Frietjes na het werk

Van die 50 mensen verschenen er uiteindelijk een tiental aan de poorten van het asiel, waarvan het gros professionals uit de bouwwereld. “Op een voormiddag tijd zijn we erin geslaagd om het dak volledig te sluiten, waardoor water er niet meer zal kunnen binnensijpelen. Op lange termijn zou het dak er eigenlijk volledig af moeten om zo van nul te kunnen herbeginnen, maar op dit moment is het al een grote stap voorwaarts. We gaan nu nog kijken om te isoleren waar mogelijk, wat ook de energiefactuur naar beneden zal duwen. We kregen heel wat steun van mensen en zelfs van leveranciers, die ons materialen ter beschikking stelden. Er kwamen zelfs mensen frieten bakken zodat we na het werk nog konden eten.”

Eveneens ter plaatse was een duidelijk emotionele Brenda Devos. De sterke dame van de VZW, die instaat voor het dagelijkse beheer van het asiel, strijdt al jaar en dag voor ‘haar’ dieren. “We krijgen dan wel subsidies, die volstaan in de verste verte niet om alles operationeel te houden. Om je een idee te geven: als we een middelmatig kattenseizoen hebben, dan worden die subsidies alleen daarvoor al opgebruikt. Ondertussen zit het asiel wel tsjokvol en vangen we 18 honden en een 50-tal katten op. Het doet deugd te zien dat mensen ons niet vergeten zijn, dat mensen nog met het dierenwelzijn begaan zijn. Het is fantastisch te zien hoe ons dak na al die jaren eindelijk waterdicht is. De crowdfundingactie leverde ondertussen ook al meer dan 2000 euro op en we kregen ook al verschillende andere donaties. Het geeft alle vrijwilligers opnieuw de moed verder te knokken.”