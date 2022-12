Dierenartspraktijk Solivet opent tweede praktijk in hartje Dadizele

Nadat ze reeds bijna twintig jaar een dierenartspraktijk in Moorsele runt, besloot Lynn Soetaert om pal in het centrum van Dadizele deze week de deuren te openen van een tweede afdeling. “Het moest in Dadizele zijn. Ik ben al van kinds af aan erg dol op dit dorp”, aldus zaakvoerster Lynn Soetaert.

Lynn Soetaert (43) startte in 2003 haar dierenartsenpraktijk Solivet in Moorsele op. Reeds enkele jaren geleden speelde bij haar het idee om nog een tweede afdeling op te richten. Een ding wist Lynn zeker. De nieuwe praktijk moest en zou in Dadizele komen. “Al van jongs af aan ben ik echt dol op dit dorp. Vroeger kwamen we geregeld naar het voormalig recreatiepark Dadipark. Mijn man en ik zijn hier ook getrouwd. Op vrije momenten brengen we meermaals een bezoek aan deze erg charmante gemeente.” Ook op werkgebied is de keuze voor Dadizele een logische. “Er was nog geen dierenarts in de gemeente, wij konden dus die leegte vullen.” Tijdens de zoektocht naar een geschikt pand voor een tweede praktijk botste Lynn op een voormalige lingeriewinkel langs de Ledegemstraat. “Ik had onmiddellijk een coup-de-foundre met het gebouw.” Toch duurde het enkele jaren na de aankoop van het gebouw vooraleer de dierenartsenpraktijk de deuren kon openen. Lynn voerde er enkele aanpassingswerken uit, maar ook door de coronacrisis wachtte ze even met het volledige verwezenlijken van de plannen.

Met vijf aan de slag

De nieuwe dierenartsenpraktijk opende maandag voor het eerst de deuren. “In deze groepspraktijk zijn we met vijf mensen aan de slag. Manon Deprez, Jana Plovie, Femke Depuydt en ikzelf zijn de dierenartsen die hier afwisselend aanwezig zullen zijn, Danaë Petit is onze assistente. We zijn elke weekdag open op afspraak.” De dierenartsen verzorgen zowel de kleinere huisdieren als paarden en kleine herkauwers. “Onze dierenartsenpraktijk bestaat uit verschillende ruimtes waar we op een professionele manier de dieren kunnen behandelen. Zo kan men zowel voor hospitalisatie, radiografie of operatie bij ons terecht.”