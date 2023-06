Dierenarts moet tussenkomen om ontsnapte emoe te vangen

Een uitgebroken emoe bezorgde brandweer en politie donderdagavond heel wat kopzorgen. Het dier dreigde nabij de spooroverweg in de Vlasmolenstraat in Heule op de treinsporen te belandden. Uiteindelijk moest een dierenarts met een verdovingspistool ter plaatse komen.

De emoe, een grote loopvogel nauw verwant aan de struisvogel, werd rond 20.45 uur opgemerkt in de Wittestraat in Heule. Via achterliggende tuinen en velden slaagde het dier erin om honderden meters verderop in een veld vlak naast de spoorweg te geraken. Enkele brandweermannen probeerden de emoe met een lint een hoek te drijven om het te vangen. Even leek dat ook te lukken maar met achterlating van enkele uitgetrokken veren, koos de grote vogel opnieuw het hazenpad. Enkel een gespecialiseerde dierenarts die het dier van op afstand kon verdoven, kon redding brengen.

De grootste bezorgdheid van de brandweer was dat het dier onder een trein zou belandden. De NMBS was op de hoogte van de situatie en had de opdracht gekregen om ter hoogte van de overweg in de Vlasmolenstraat slechts 40 kilometer per uur te rijden. Dit veroorzaakte lichte hinder voor de treinreizigers, al keken die vooral hun ogen uit toen ze plots naast een emoe reden. (JF)