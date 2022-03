Dierenarts laat losgebroken paard dat in beek belandde inslapen

In de Brieversweg in Sint-Kruis Brugge werd een reddingsactie gehouden om een losgeslagen paard uit een nauwe beek te halen.

Het paard dat normaal op het domein van het kasteel verblijft ging op wandel en belandde in een nauwe maar diepe beek langs de Lodewijk van Malestraat.

Bewoners zagen het dier in hun achtertuin in de beek liggen. Het dier kon geen kant meer op. De brandweer kwam ter plaatse, maar een gemakkelijke klus was het niet.

Er is besloten om het paard te laten inslapen. Het dier had verschillende breuken opgelopen en was reeds van leeftijd. Het kon niet meer gered worden.