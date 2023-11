Dertigtal gezinnen plant geboorteboompje in Blankenberge

Een dertigtal Blankenbergse gezinnen was zaterdagmorgen uitgenodigd om een boompje te planten met Gezinsbond.

Al sinds 1999 viert het lokaal bestuur samen met de Gezinsbond Blankenberge-Uitkerke elke nieuwe geboorte in de badstad met een boompje. Zaterdagmorgen werd, naar aanleiding van de Dag van de Natuur, opnieuw een geboortedreef aangeplant in de Jordaenslaan en zijstraten. Alle ouders van kindjes die geboren zijn in 2022 en die in Blankenberge wonen, waren uitgenodigd om de aanplanting van de geboortedreef met het hele gezin mee te beleven.

“Dit is de 24ste keer, want door corona is de boomplantactie één keer niet kunnen doorgaan”, zegt Eric De Wasch van Gezinsbond. Ditmaal werd er sierkers aangeplant. “Blijkbaar een ideale laanboom en heel mooi als hij in het vroege voorjaar in bloei staat. Hij wordt normaliter zo’n acht meter hoog”, aldus nog Eric De Wasch. Burgemeester Björn Prasse gaf het startschot voor de boomplantactie.