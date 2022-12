Dertigtal bewoners Ieperstraat in Menen krijgen één grote voortuin

Weg met de voortuintjes, leve de voortuin! De stad Menen en woonmaatschappij Impuls voeren bijzonder project uit in de Ieperstraat. Een dertigtal voortuintjes verdwijnen en worden omgevormd tot één grote voortuin.

Het is een van de voornaamste toegangswegen tot het centrum van Menen, maar echt vrolijk word je er niet van. De Ieperstraat ter hoogte van de Engelandstraat bestaat uit wat gras dat tussen asfalt en stoeptegels is gewrongen. Dat kan beter, dachten ze bij de stad Menen.

Verpozing en schaduw

Samen met woonmaatschappij Impuls en Green Concepts uit Moorsele werkten ze daarom het project ‘Vooruit met de voortuinen’ uit. Het idee? “De afzonderlijke voortuintjes gaan op in een gemeenschappelijk park met zo’n 50 bomen die in de zomer verpozing en schaduw zal bieden aan de bewoners”, legt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (Vooruit) uit. “We passen de straat aan aan het klimaat door maximaal in te zetten op vergroening en ontharding. De toegang tot alle woningen en opritten blijft via een karrenspoor gegarandeerd.”

Ook de bewoners zelf waren snel gewonnen voor het idee. “We morrelen dan ook niet aan het eigendom. Elke inwoners zal blijvend naar zijn garage kunnen rijden”, weet schepen van Patrimonium Renaat Vandenbulcke (N-VA).

Verbinding

Directeur van Impuls Sonny Ghesquière beaamt. “We verzamelden de bewoners hier in een tentje om hun zegje te doen over het concept, maar dat viel meteen in de smaak. Het zorgt dan ook voor verbinding, want naast het collectief groen zorgen we ook voor een bankje en wat stoeltjes.”

Alles samen zou de aanleg van de collectieve tuin zo’n 300.000 euro kosten, waarvan een deel gesubsidieerd wordt door de Vlaamse regering. De timing van de aanleg is nog onduidelijk. De heraanleg van het stukje Ieperstraat kadert namelijk een grotere hernieuwing. Ook op de hoek van de Ieperstraat en Generaal Lemanstraat komt in de toekomst een nieuw gebouw voor collectief wonen in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester.

Riolering

In een iets nabijere toekomst, zal de riolering van de IJzerstraat, IJzerplein en Engelandstraat ook aangepakt worden. “Zo krijgen we een volledig nieuwe toegang tot de Nieuwe Tuinwijk, maar ook de stad. De studie voor de riolering zal bepalend worden voor de timing”, aldus Roose.

Bij de stad zijn alvast trots op de plannen. “Het project is vooruitstrevend omdat we in een bestaande wijk met de inwoners zoiets kunnen realiseren. Het feit dat we laureaat waren tijdens de Matexi Awards bewijst ook dat het elders in het oog springt.”