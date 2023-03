Deputatie staat weigerachtig tegenover rookverbod in provinciedomeinen

Het is weinig waarschijnlijk dat er in de West-Vlaamse provinciedomeinen een algemeen rookverbod komt. Dat blijkt uit het antwoord van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Ik heb schrik dat de sociale cohesie in het gedrang komt”, meent de gedeputeerde.

Tijdens de provincieraadszitting van 2 maart vroeg raadslid Veerle Dejaeghere (Groen) zich af of West-Vlaanderen overweegt om het voorbeeld van Oost-Vlaanderen te volgen, en een (gedeeltelijk) rookverbod te installeren in alle provinciedomeinen. “Het zorgt voor passief roken, brandgevaar en chemische vervuiling van de bodem als de peuken op de grond worden gesmeten”, klinkt het bij de fractie Groen.

In onze buurprovincie werd recent een voorstel door alle fracties ingediend om een algemeen rookverbod in te voeren, momenteel geldt er al zo’n verbod in alle speelzones en specifiek bosrijke gebieden.

Moeilijke handhaving

In onze provinciale domeinen geldt er nergens zo’n rookverbod, behalve aan de zwemzone van De Gavers (Harelbeke) tijdens de openingsuren. De kans dat dit wordt uitgebreid naar meerder zones, ook in de andere provinciedomeinen, lijkt klein. “We hebben dat in het verleden wel eens besproken, ik ben er slechts matig voorstander van”, antwoordt West-Vlaams gedeputeerde voor Natuur Jurgen Vanlerberghe.

“Zo’n verbod gaan we nooit kunnen handhaven, we moeten daar eerlijk in zijn”

“Ik snap de argumenten wel hoor, maar ik zie vooral heel veel obstakels. De sociale cohesie komt onder meer in het gedrang. Zo’n verbod gaan we nooit kunnen handhaven, we moeten daar eerlijk in zijn. Daar hebben we gewoon de middelen en capaciteit niet voor. Dus loop je het risico dat goedmenende burgers het op zich zullen nemen om ervoor te zorgen dat die regels strikt worden nageleefd. Ik heb niets tegen sociale controle, maar waar ligt de grens? Ik heb geen zin om elke dag meldingen te krijgen van bezoekers die verbaal of zelfs fysiek in de clinch raken met elkaar door zo’n rookverbod. We gaan de mogelijkheden zeker nog eens bekijken, maar ik kan niets beloven.”