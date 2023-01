Deputatie geeft financieel groen licht voor recreatieve hotspot in Uitkerkse Polder

De Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen geeft groen licht voor de realisatie van een recreatieve hotspot in de Uitkerkse Polder in Blankenberge.

De Uitkerkse Polder is een Europees Natura 2000-natuurgebied van 1.400 ha in de gemeenten Uitkerke, Wenduine en Zuienkerke. Het is het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen. De toeristisch-recreatieve ontsluiting van dit gebied is dan ook zeer belangrijk, klinkt het.

Provincieraadslid Patrick De Klerck: “In het kader van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen in West-Vlaanderen geeft de Deputatie goedkeuring voor de realisatie van een recreatieve hotspot in de Uitkerkse Polder voor een maximaal bedrag van 21.261,86 euro. Dit project realiseert een verhoogde recreatieve rustplaats met picknickbanken, een ligbank en vogelkijkwanden in de omgeving van het kruispunt Kuiperscheeweg en Scharebrugstraat”, klinkt het.

“De groene long die de Uitkerkse Polder is, is vanuit toeristisch-recreatief oogpunt complementair met de drukte van de badstad Blankenberge. Het onthaasten en de natuur- en landbouwwaarden staan hier centraal. Het optimaliseren van de belevingswaarde vanaf de rand van deze zone is dan ook zeer belangrijk. ”